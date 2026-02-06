Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3

Інтелектуальний робот-пилосос RCV 3 з точною системою лідарної навігації та можливістю зручного управління з мобільного додатка очищає тверді та коротковорсні килимові покриття в повністю автономному режимі. У ньому передбачена також можливість вологого прибирання твердих покриттів.

Вивільняє час для улюблених занять: інтелектуальний робот-пилосос RCV 3 бере на себе всю турботу про прибирання підлог. Після увімкнення він самостійно систематично очищає як тверді покриття для підлоги, так і килими з коротким ворсом. Сухе сміття, що змітається обертовою щіткою, і бічною щіткою, що прибираж по краях, всмоктується апаратом і направляється у вбудований сміттєзбірник. За необхідності апарат RCV 3 може здійснювати і вологе прибирання. У разі зниження заряду акумулятора він здійснює його проміжний підзаряд, а після закінчення роботи завжди повертається до своєї базової станції. За допомогою мобільного додатку робот-пилосос RCV 3 можна відправити в початкову подорож, під час якої його лідарна система навігації автоматично складає план приміщень. Для кожного приміщення можна задати індивідуальні параметри прибирання, зокрема, визначити ділянки сухого і вологого прибирання, а також зони, які не повинні очищатися апаратом. Датчики перепаду висот унеможливлюють падіння робота-пилососа зі сходів. Апарат RCV 3 можна легко увімкнути кнопкою на корпусі або подати йому команду початку прибирання зі смартфона. У додатку можна також попередньо скласти індивідуальний графік прибирання. Інформація про те, що в роботу апарата потрібне втручання його власника, у багатьох ситуаціях видається в мовній формі.

Особливості та переваги
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3: Вологе прибирання
Вологе прибирання
Для поліпшення результатів прибирання в апараті RCV 3 передбачена також можливість вологого прибирання. За необхідності встановлюється мийне пристосування з мікроволоконною серветкою і наповнюється бачок для чистої води. Робот-пилосос RCV 3 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації.
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3: Точна навігація
Точна навігація
Датчики лідарної системи апарату RCV 3 забезпечують точну побудову планів приміщень і безпечне переміщення ними в процесі прибирання. Швидкодіюча система навігації на основі технології LiDAR надійно сканує приміщення навіть у темряві та створює карти для безпечного переміщення ними.
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3: Датчики перепаду висот
Датчики перепаду висот
Датчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCV 3 зі сходів або високих уступів. Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
  • Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
  • Весь обмін інформацією між додатком Home Robot, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом проводиться за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
  • Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Голосовий вивід
  • Зручний спосіб інформування: важливі вказівки та відомості про поточний стан апарата RCV 3 видаються в мовній формі.
  • Якщо роботу-пилососу RCV 3 потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Зручне керування через додаток через WLAN
  • Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
  • Для налаштування апарата RCV 3 і керування ним необов'язково перебувати вдома - за допомогою програми це можна робити з будь-якого місця.
  • Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
  • Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
  • Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
  • Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
  • Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
Таймер
  • Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
  • Робот-пилосос RCV 3 автоматично приступає до роботи відповідно до заданого графіка прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Час заряду акумулятора (хв) 230
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Ємність батареї (Ач) 3,2
Тривалість прибирання від одного заряду (хв) 120
Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год) 85
Сміттєзбірник (мл) 500
Сміттєзбірник "2 в 1" (мл) 300
Бак для чистої води "2 в 1" (мл) 170
Потужність всмоктування (Па) 2500
Рівень шуму (дБ(А)) 67
Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Колір білий
Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг) 3,7
Маса базової станції (кг) 0,6
Вага (з упаковкою) (кг) 6,946
Висота робота-пилососа (мм) 94
Діаметр (мм) 350
Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм) 80 x 150 x 102

Комплектація

  • Щітки
  • Бічна щітка: 2 x
  • Фільтр: 2 x
  • Інструмент для очищення
  • Мийний вузол
  • Серветка: 2 x
  • Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води
  • Сміттєзбірник
  • Зарядна станція

Оснащення

  • Автономне прибирання
  • Датчики перепаду висот
  • Управління за допомогою мобільного додатку
  • Підключення через WLAN
  • інтелектуальні функції в мобільному додатку
  • Голосовий вивід
  • Лазерна навігаційна система (LiDAR)
  • Таймер: кілька таймерів
  • Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3
Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3

Відео

Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RCV 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

Висновки: чому потрібно купити робот-пилосос RCV 3

Сучасні технології дедалі більше входять у наше повсякденне життя, роблячи його комфортнішим і зручнішим. Однією з таких інновацій є розумний робот-пилосос RCV 3. Цей робот-пилосос оснащений точною системою лідарної навігації, що дає йому змогу автономно очищати тверді та коротковорсні килимові покриття. Крім того, RCV 3 має можливість вологого прибирання твердих поверхонь.

  • Автономне прибирання
  • Точна навігація
  • Захист від падінь
  • Зручне керування через мобільний додаток
  • Вологе прибирання

 

Переваги RCV 3

RCV 3 має низку переваг, які роблять його найкращим вибором для вашого будинку:

  • Автономне прибирання, що звільняє час для ваших улюблених занять.
  • Точна система лідарної навігації для безпечного та ефективного прибирання.
  • Захист від падінь за допомогою датчиків перепаду висот.
  • Зручне керування через мобільний додаток, що дає змогу налаштовувати параметри прибирання з будь-якої точки.
  • Можливість вологого прибирання для максимальної чистоти і свіжості поверхонь.


Де купити робот-пилосос RCV 3

RCV 3 - це інноваційний пристрій, який доступний для покупки в нашому інтернет-магазині, Керхер Центрах і в магазинах партнерів.

Розумний робот-пилосос RCV 3 - це ідеальне рішення для тих, хто хоче звільнити час від стомлюючого прибирання підлог. Купівля RCV 3 - це інвестиція в чистоту і комфорт вашого будинку.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.