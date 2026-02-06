Робот-пилосос з функцією вологого прибирання RCV 3
Інтелектуальний робот-пилосос RCV 3 з точною системою лідарної навігації та можливістю зручного управління з мобільного додатка очищає тверді та коротковорсні килимові покриття в повністю автономному режимі. У ньому передбачена також можливість вологого прибирання твердих покриттів.
Вивільняє час для улюблених занять: інтелектуальний робот-пилосос RCV 3 бере на себе всю турботу про прибирання підлог. Після увімкнення він самостійно систематично очищає як тверді покриття для підлоги, так і килими з коротким ворсом. Сухе сміття, що змітається обертовою щіткою, і бічною щіткою, що прибираж по краях, всмоктується апаратом і направляється у вбудований сміттєзбірник. За необхідності апарат RCV 3 може здійснювати і вологе прибирання. У разі зниження заряду акумулятора він здійснює його проміжний підзаряд, а після закінчення роботи завжди повертається до своєї базової станції. За допомогою мобільного додатку робот-пилосос RCV 3 можна відправити в початкову подорож, під час якої його лідарна система навігації автоматично складає план приміщень. Для кожного приміщення можна задати індивідуальні параметри прибирання, зокрема, визначити ділянки сухого і вологого прибирання, а також зони, які не повинні очищатися апаратом. Датчики перепаду висот унеможливлюють падіння робота-пилососа зі сходів. Апарат RCV 3 можна легко увімкнути кнопкою на корпусі або подати йому команду початку прибирання зі смартфона. У додатку можна також попередньо скласти індивідуальний графік прибирання. Інформація про те, що в роботу апарата потрібне втручання його власника, у багатьох ситуаціях видається в мовній формі.
Особливості та переваги
Вологе прибиранняДля поліпшення результатів прибирання в апараті RCV 3 передбачена також можливість вологого прибирання. За необхідності встановлюється мийне пристосування з мікроволоконною серветкою і наповнюється бачок для чистої води. Робот-пилосос RCV 3 здатний окремо проводити тільки сухе або вологе прибирання або працювати в режимі їх комбінації.
Точна навігаціяДатчики лідарної системи апарату RCV 3 забезпечують точну побудову планів приміщень і безпечне переміщення ними в процесі прибирання. Швидкодіюча система навігації на основі технології LiDAR надійно сканує приміщення навіть у темряві та створює карти для безпечного переміщення ними.
Датчики перепаду висотДатчики перепаду висот надійно запобігають падінню апарата RCV 3 зі сходів або високих уступів. Датчики сканують підлогу і при виявленні великого перепаду висот видають системі управління сигнал розвороту.
Захист інформації та оновлення
- Компанія Kärcher, штаб-квартира якої знаходиться в Німеччині, суворо дотримується всіх законів цієї країни, що стосуються захисту особистих даних.
- Весь обмін інформацією між додатком Home Robot, встановленим на смартфоні, і роботом-пилососом проводиться за допомогою хмарних технологій. При цьому всі використовувані сервери знаходяться виключно на території Німеччини.
- Регулярні оновлення не тільки підвищують ефективність роботи робота-пилососа та додатка, але й забезпечують актуальність системи безпеки відповідно до найсучасніших стандартів.
Голосовий вивід
- Зручний спосіб інформування: важливі вказівки та відомості про поточний стан апарата RCV 3 видаються в мовній формі.
- Якщо роботу-пилососу RCV 3 потрібна допомога або сервісне обслуговування, він у багатьох випадках інформує про це в мовній формі.
Зручне керування через додаток через WLAN
- Мобільний додаток дає змогу здійснювати численні індивідуальні налаштування.
- Для налаштування апарата RCV 3 і керування ним необов'язково перебувати вдома - за допомогою програми це можна робити з будь-якого місця.
- Інформування про актуальний стан апарата і відображення динаміки його роботи в мобільному додатку.
Точне зіставлення з універсальними можливостями налаштування
- Можливість збереження в додатку декількох планів приміщень (наприклад, для різних поверхів).
- Можливість визначення заборонених зон, в які не повинен заїжджати робот-пилосос (наприклад, дитячої ігрової зони або ділянок навколо перешкод, які апарат не в змозі подолати).
- Завдання певних ділянок, які потребують неодноразового очищення, прибирання з підвищеною силою всмоктування або вологого прибирання зі збільшеною витратою води.
Регулювання параметрів очищення
- Визначення в додатку різних параметрів прибирання для конкретних ділянок або приміщень (наприклад, сили всмоктування, витрати води і кількості проходів).
Таймер
- Завдання в додатку графіків і тривалості прибирання.
- Робот-пилосос RCV 3 автоматично приступає до роботи відповідно до заданого графіка прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Час заряду акумулятора (хв)
|230
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Ємність батареї (Ач)
|3,2
|Тривалість прибирання від одного заряду (хв)
|120
|Продуктивність за площею (залежно від режиму прибирання) (м²/год)
|85
|Сміттєзбірник (мл)
|500
|Сміттєзбірник "2 в 1" (мл)
|300
|Бак для чистої води "2 в 1" (мл)
|170
|Потужність всмоктування (Па)
|2500
|Рівень шуму (дБ(А))
|67
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Колір
|білий
|Маса робота-пилососа (з мийним пристроєм і серветкою) (кг)
|3,7
|Маса базової станції (кг)
|0,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,946
|Висота робота-пилососа (мм)
|94
|Діаметр (мм)
|350
|Розміри базової станції (Д х Ш х В) (мм)
|80 x 150 x 102
Комплектація
- Щітки
- Бічна щітка: 2 x
- Фільтр: 2 x
- Інструмент для очищення
- Мийний вузол
- Серветка: 2 x
- Сміттєзбірник "2 в 1" з баком для чистої води
- Сміттєзбірник
- Зарядна станція
Оснащення
- Автономне прибирання
- Датчики перепаду висот
- Управління за допомогою мобільного додатку
- Підключення через WLAN
- інтелектуальні функції в мобільному додатку
- Голосовий вивід
- Лазерна навігаційна система (LiDAR)
- Таймер: кілька таймерів
- Режими прибирання: Для сухого прибирання/ Вологе прибирання/ Комбіноване прибирання (вологе та сухе)/ Автоматичний режим/ Локальний режим
Відео
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Чищення килимових підлогових покриттів із коротким ворсом
Аксесуари
Запчастини для RCV 3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.
Висновки: чому потрібно купити робот-пилосос RCV 3
Сучасні технології дедалі більше входять у наше повсякденне життя, роблячи його комфортнішим і зручнішим. Однією з таких інновацій є розумний робот-пилосос RCV 3. Цей робот-пилосос оснащений точною системою лідарної навігації, що дає йому змогу автономно очищати тверді та коротковорсні килимові покриття. Крім того, RCV 3 має можливість вологого прибирання твердих поверхонь.
- Автономне прибирання
- Точна навігація
- Захист від падінь
- Зручне керування через мобільний додаток
- Вологе прибирання
Переваги RCV 3
RCV 3 має низку переваг, які роблять його найкращим вибором для вашого будинку:
- Автономне прибирання, що звільняє час для ваших улюблених занять.
- Точна система лідарної навігації для безпечного та ефективного прибирання.
- Захист від падінь за допомогою датчиків перепаду висот.
- Зручне керування через мобільний додаток, що дає змогу налаштовувати параметри прибирання з будь-якої точки.
- Можливість вологого прибирання для максимальної чистоти і свіжості поверхонь.
Де купити робот-пилосос RCV 3
RCV 3 - це інноваційний пристрій, який доступний для покупки в нашому інтернет-магазині, Керхер Центрах і в магазинах партнерів.
Розумний робот-пилосос RCV 3 - це ідеальне рішення для тих, хто хоче звільнити час від стомлюючого прибирання підлог. Купівля RCV 3 - це інвестиція в чистоту і комфорт вашого будинку.