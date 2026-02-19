Ножиці для трави GSH 2 Plus

Рішення "2 в 1": акумуляторні ножиці для трави дають змогу швидко й акуратно підстригати краї газонів і надавати форму чагарникам.

Чудове рішення для виконання ретельних робіт у саду - легкі ножиці для трави GSH 2 Plus із вбудованим акумулятором. Ніж завширшки 8 см призначений для швидкого і точного обрізання газонної трави вздовж доріжок, біля клумб або тераси, а ніж завдовжки 11 см - для акуратного формування чагарників і живоплотів. Заміна ножів здійснюється легко і швидко - достатньо натиснути на кнопку. Ніж для чагарників має вушко для зручного підвішування. Також доступна опція телескопічної рукоятки для зручної обробки країв газонів у вертикальному положенні.

Особливості та переваги
Ножиці для трави GSH 2 Plus: Легка заміна ножа
Легка заміна ножа
Перемикання між ножами для трави та куща здійснюється без зусиль завдяки системі швидкої заміни.
Ножиці для трави GSH 2 Plus: Лазерне лезо з алмазним заточуванням
Лазерне лезо з алмазним заточуванням
Гарантують чудову якість обрізки.
Ножиці для трави GSH 2 Plus: Ергономічна рукоятка
Ергономічна рукоятка
Для зручного утримання навіть при тривалій роботі.
Петля тримача
  • Для зберігання з економією місця.
Запобіжник
  • Виключає ненавмисне включення інструменту.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Довжина леза для кущів (см) 11
Крок зубців (мм) 8
Ширина леза для трави (см) 8
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга акумулятора (В) 3,6
Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м) макс. 400
Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м) макс. 500
Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв) макс. 50
Час зарядки акумулятора (хв) 155
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 0,597
Вага (з упаковкою) (кг) 1,73
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 392 x 81 x 132

* Погонні метри, довжина ножа /
** Використання з ножем для трави

Оснащення

  • Лезо для кущів
  • Ніж для трави
  • Гачок для зберігання
  • Захист леза

Відео

Області застосування
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
  • Обрізка і формування кущів і живоплотів
Аксесуари
Запчастини для GSH 2 Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

