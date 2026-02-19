Ножиці для трави GSH 2 Plus
Рішення "2 в 1": акумуляторні ножиці для трави дають змогу швидко й акуратно підстригати краї газонів і надавати форму чагарникам.
Чудове рішення для виконання ретельних робіт у саду - легкі ножиці для трави GSH 2 Plus із вбудованим акумулятором. Ніж завширшки 8 см призначений для швидкого і точного обрізання газонної трави вздовж доріжок, біля клумб або тераси, а ніж завдовжки 11 см - для акуратного формування чагарників і живоплотів. Заміна ножів здійснюється легко і швидко - достатньо натиснути на кнопку. Ніж для чагарників має вушко для зручного підвішування. Також доступна опція телескопічної рукоятки для зручної обробки країв газонів у вертикальному положенні.
Особливості та переваги
Легка заміна ножаПеремикання між ножами для трави та куща здійснюється без зусиль завдяки системі швидкої заміни.
Лазерне лезо з алмазним заточуваннямГарантують чудову якість обрізки.
Ергономічна рукояткаДля зручного утримання навіть при тривалій роботі.
Петля тримача
- Для зберігання з економією місця.
Запобіжник
- Виключає ненавмисне включення інструменту.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Довжина леза для кущів (см)
|11
|Крок зубців (мм)
|8
|Ширина леза для трави (см)
|8
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга акумулятора (В)
|3,6
|Потужність від зарядки акумулятора - різання кущів * (м)
|макс. 400
|Потужність від зарядки акумулятора - стрижка трави (м)
|макс. 500
|Час роботи від однієї зарядки акумулятора** (хв)
|макс. 50
|Час зарядки акумулятора (хв)
|155
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|0,597
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,73
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|392 x 81 x 132
* Погонні метри, довжина ножа /
** Використання з ножем для трави
Оснащення
- Лезо для кущів
- Ніж для трави
- Гачок для зберігання
- Захист леза
Відео
Області застосування
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
- Обрізка і формування кущів і живоплотів
Аксесуари
Запчастини для GSH 2 Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.