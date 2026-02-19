Чудове рішення для виконання ретельних робіт у саду - легкі ножиці для трави GSH 2 Plus із вбудованим акумулятором. Ніж завширшки 8 см призначений для швидкого і точного обрізання газонної трави вздовж доріжок, біля клумб або тераси, а ніж завдовжки 11 см - для акуратного формування чагарників і живоплотів. Заміна ножів здійснюється легко і швидко - достатньо натиснути на кнопку. Ніж для чагарників має вушко для зручного підвішування. Також доступна опція телескопічної рукоятки для зручної обробки країв газонів у вертикальному положенні.