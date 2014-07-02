Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4

Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Миючий пилосос Puzzi 30/4 - економічне рішення для очищення килимових покриттів великої площі. Вертикальна конструкція забезпечує зручність в обігу і економію місця при зберіганні і транспортуванні.

Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). Професійний ковромоечние екстрактор Puzzi 30/4 реалізовано на основі нової вертикальної концепції з інноваційною насадкою для підлоги. Поєднує в собі мобільність і високу продуктивність. Відрізняється низьким рівнем шуму, ергономічним і простим управлінням. Модель незамінна для глибокої чистки всіх видів килимових покриттів і текстильної оббивки м'яких меблів. Інноваційна насадка для підлоги: насадка має рухливу всмоктувальну планку на шарнірах, яка забезпечує ефективний збір вологи під будь-яким кутом і в важкодоступних місцях. Перевагами є велика робоча ширина 350 мм і шланг довжиною 4 м. Підвищена продуктивність: потужна всмоктувальна турбіна миючого пилососа Puzzi гарантує низьку залишкову вологість. Виграш часу до 63% в порівнянні з конкурентними аналогами. Можливість швидкого відновлення ходіння по килиму. Комфорт і ергономіка: рукоятка забезпечує роботу в зручній позі. Практичний знімний бак для брудної води у вигляді відерця: прозоре віконце кришки бака брудної води для контролю рівня піни. Широкі можливості: інтегрована штепсельна розетка для мийної головки PW 30/1. Великий асортимент аксесуарів для вирішення спеціальних завдань.

Особливості та переваги
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4: Підключення для PW 30
Підключення для PW 30
Вбудована штепсельна розетка дозволяє експлуатувати мийну головку PW 30/1 без підключення до додаткового джерела струму. На час перерв у використанні розетка закривається автоматичної заслінкою. Мийна головка, оснащена щіткою, що обертається, підвищує продуктивність по площі і розправляє ворс килима.
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4: З'ємний бак для відпрацьованого розчину
З'ємний бак для відпрацьованого розчину
Для захисту від забруднення ручка бака для брудної води розташована із зовнішнього боку. Бак для брудної води легко знімається і може бути використаний для заповнення бака з чистою водою. Коротка інструкція з заднього боку бака для брудної води описує технологічний процес в зрозумілій формі.
Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4: Дуже низький рівень шума
Дуже низький рівень шума
Рівень шуму апарату Puzzi 30/4 становить лише 66 дБ (А). Завдяки малому шуму апарат може використовуватися повсюдно - в т. ч. в готелях і офісах. Низький рівень шуму полегшує умови праці і дозволяє збільшити інтервали безперервної роботи.
Великий об'єм бака
  • Puzzi 30/4 можна без проблем перевозити в лежачому положенні навіть з цілком заповненим 30-літровим баком для чистої води.
  • Інтегрований покажчик рівня забезпечує постійний контроль запасу чистої води.
  • Фільтр для чистої води, що оберігає компоненти апарату, знімається для очищення без застосування інструментів.
Концепція управління EASY-Operation
  • Наочні піктограми на панелі управління забезпечують легкість у використанні.
Великі транспортувальні колеса
  • Завдяки великим колесам Puzzi 30/4 легко маневрує навіть при повному баку.
  • Колеса діаметром 30 см з легким ходом.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 60 - 75
Витрата повітря (л/с) 74
Розрідження (мбар/кПа) 254 / 25,4
Витрата миючого розчину (л/хв) 3
Тиск розпилення (бар) 4
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 30 / 15
Потужність турбіни (Вт) 1200
Потужність насосу (Вт) 70
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Довжина кабелю. (м) 15
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 26
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 580 x 460 x 930

Комплектація

  • Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
  • Шланг для розпилення/всмоктування: 4 м
  • Насадка для підлоги: 350 мм
  • Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
  • Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
  • Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт., 700 мм, з нержавіючої сталі

Оснащення

  • Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий

Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для Puzzi 30/4

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.