Професійний миючий пилосос Puzzi 30/4
Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). Професійний ковромоечние екстрактор Puzzi 30/4 реалізовано на основі нової вертикальної концепції з інноваційною насадкою для підлоги. Поєднує в собі мобільність і високу продуктивність. Відрізняється низьким рівнем шуму, ергономічним і простим управлінням. Модель незамінна для глибокої чистки всіх видів килимових покриттів і текстильної оббивки м'яких меблів. Інноваційна насадка для підлоги: насадка має рухливу всмоктувальну планку на шарнірах, яка забезпечує ефективний збір вологи під будь-яким кутом і в важкодоступних місцях. Перевагами є велика робоча ширина 350 мм і шланг довжиною 4 м. Підвищена продуктивність: потужна всмоктувальна турбіна миючого пилососа Puzzi гарантує низьку залишкову вологість. Виграш часу до 63% в порівнянні з конкурентними аналогами. Можливість швидкого відновлення ходіння по килиму. Комфорт і ергономіка: рукоятка забезпечує роботу в зручній позі. Практичний знімний бак для брудної води у вигляді відерця: прозоре віконце кришки бака брудної води для контролю рівня піни. Широкі можливості: інтегрована штепсельна розетка для мийної головки PW 30/1. Великий асортимент аксесуарів для вирішення спеціальних завдань.
Особливості та переваги
Підключення для PW 30Вбудована штепсельна розетка дозволяє експлуатувати мийну головку PW 30/1 без підключення до додаткового джерела струму. На час перерв у використанні розетка закривається автоматичної заслінкою. Мийна головка, оснащена щіткою, що обертається, підвищує продуктивність по площі і розправляє ворс килима.
З'ємний бак для відпрацьованого розчинуДля захисту від забруднення ручка бака для брудної води розташована із зовнішнього боку. Бак для брудної води легко знімається і може бути використаний для заповнення бака з чистою водою. Коротка інструкція з заднього боку бака для брудної води описує технологічний процес в зрозумілій формі.
Дуже низький рівень шумаРівень шуму апарату Puzzi 30/4 становить лише 66 дБ (А). Завдяки малому шуму апарат може використовуватися повсюдно - в т. ч. в готелях і офісах. Низький рівень шуму полегшує умови праці і дозволяє збільшити інтервали безперервної роботи.
Великий об'єм бака
- Puzzi 30/4 можна без проблем перевозити в лежачому положенні навіть з цілком заповненим 30-літровим баком для чистої води.
- Інтегрований покажчик рівня забезпечує постійний контроль запасу чистої води.
- Фільтр для чистої води, що оберігає компоненти апарату, знімається для очищення без застосування інструментів.
Концепція управління EASY-Operation
- Наочні піктограми на панелі управління забезпечують легкість у використанні.
Великі транспортувальні колеса
- Завдяки великим колесам Puzzi 30/4 легко маневрує навіть при повному баку.
- Колеса діаметром 30 см з легким ходом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|60 - 75
|Витрата повітря (л/с)
|74
|Розрідження (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Витрата миючого розчину (л/хв)
|3
|Тиск розпилення (бар)
|4
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|30 / 15
|Потужність турбіни (Вт)
|1200
|Потужність насосу (Вт)
|70
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Довжина кабелю. (м)
|15
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|26
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|580 x 460 x 930
Комплектація
- Штепсельна розетка для миючої щітки: PW 30/1
- Шланг для розпилення/всмоктування: 4 м
- Насадка для підлоги: 350 мм
- Пістолет з функцією розпилення і всмоктування.
- Дугова ручка для розпилювальної/всмоктувальної трубки.
- Розпилювальна/всмоктувальна трубка: 1 шт., 700 мм, з нержавіючої сталі
Оснащення
- Форсунка: Насадка для підлоги, жовтий
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
