Puzzi 30/4 є самим тихим миючим пилососом в своєму класі (лише 66 дБ (А)). Вертикальна конструкція забезпечує зручність в роботі та економію місця при зберіганні і транспортуванні. Апарат оснащений широкою (350 мм) насадкою для підлоги з еластичною ущільнюваною смугою і відрізняється дуже високою витратою повітря, що дозволяє на 30% прискорити висихання килимів (в порівнянні з моделями конкурентів). Професійний ковромоечние екстрактор Puzzi 30/4 реалізовано на основі нової вертикальної концепції з інноваційною насадкою для підлоги. Поєднує в собі мобільність і високу продуктивність. Відрізняється низьким рівнем шуму, ергономічним і простим управлінням. Модель незамінна для глибокої чистки всіх видів килимових покриттів і текстильної оббивки м'яких меблів. Інноваційна насадка для підлоги: насадка має рухливу всмоктувальну планку на шарнірах, яка забезпечує ефективний збір вологи під будь-яким кутом і в важкодоступних місцях. Перевагами є велика робоча ширина 350 мм і шланг довжиною 4 м. Підвищена продуктивність: потужна всмоктувальна турбіна миючого пилососа Puzzi гарантує низьку залишкову вологість. Виграш часу до 63% в порівнянні з конкурентними аналогами. Можливість швидкого відновлення ходіння по килиму. Комфорт і ергономіка: рукоятка забезпечує роботу в зручній позі. Практичний знімний бак для брудної води у вигляді відерця: прозоре віконце кришки бака брудної води для контролю рівня піни. Широкі можливості: інтегрована штепсельна розетка для мийної головки PW 30/1. Великий асортимент аксесуарів для вирішення спеціальних завдань.