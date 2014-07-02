Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 10/2)

Насадка для потужного очищення PW 30/1 для миючого пилососа Puzzi 10/2. Обертовий щітковий валик підсилює ефективність очищення та збільшує продуктивність до 35%.

Легка у використанні та надзвичайно ефективна насадка PW 30/1 для миючого пилососа Puzzi 10/2 забезпечує відмінні результати очищення. Вона легко встановлюється замість стандартної насадки для килимів, усього за кілька секунд, і суттєво підвищує якість та швидкість прибирання. Під час одного проходу миючий розчин розпилюється на поверхню, втирається обертовим щітковим валиком, а потім одразу ж всмоктується разом із брудом. Такий підхід дозволяє не лише значно покращити якість очищення, а й збільшити продуктивність прибирання пилососа Puzzi 10/2 до 35%.

Особливості та переваги
Обертові щітки.
Для посилення процесу очищення та вирівнювання ворсу килима.
Покращена ефективність очищення
Збільшує продуктивність очищення площі до 35%.
Прозоре оглядове вікно.
Оглядове вікно на насадці для безперервного контролю за процесом зворотного всмоктування.
Простота управління
  • Швидке та просте встановлення замість насадки для підлоги.
  • Обертання роликової щітки полегшує роботу з насадкою PW 30/1.
  • Легкий запуск за допомогою перемикача.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. продуктивність за площею (м²/год) 40 - 55
Потужність двигуна приводу щітки (Вт) 60
Напруга (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Довжина кабелю. (м) 4
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 5,7
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 350 x 260 x 835

Області застосування
  • Килимове покриття.
Чистячий засіб
Запчастини для PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 10/2)

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

