Професійний миючий пилосос PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 10/2)
Легка у використанні та надзвичайно ефективна насадка PW 30/1 для миючого пилососа Puzzi 10/2 забезпечує відмінні результати очищення. Вона легко встановлюється замість стандартної насадки для килимів, усього за кілька секунд, і суттєво підвищує якість та швидкість прибирання. Під час одного проходу миючий розчин розпилюється на поверхню, втирається обертовим щітковим валиком, а потім одразу ж всмоктується разом із брудом. Такий підхід дозволяє не лише значно покращити якість очищення, а й збільшити продуктивність прибирання пилососа Puzzi 10/2 до 35%.
Особливості та переваги
Обертові щітки.Для посилення процесу очищення та вирівнювання ворсу килима.
Покращена ефективність очищенняЗбільшує продуктивність очищення площі до 35%.
Прозоре оглядове вікно.Оглядове вікно на насадці для безперервного контролю за процесом зворотного всмоктування.
Простота управління
- Швидке та просте встановлення замість насадки для підлоги.
- Обертання роликової щітки полегшує роботу з насадкою PW 30/1.
- Легкий запуск за допомогою перемикача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|40 - 55
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|60
|Напруга (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Довжина кабелю. (м)
|4
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,7
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 260 x 835
Відео
Області застосування
- Килимове покриття.
Чистячий засіб
Запчастини для PW 30/1 (потужна щітка для Puzzi 10/2)
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.