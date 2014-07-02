Легка у використанні та надзвичайно ефективна насадка PW 30/1 для миючого пилососа Puzzi 10/2 забезпечує відмінні результати очищення. Вона легко встановлюється замість стандартної насадки для килимів, усього за кілька секунд, і суттєво підвищує якість та швидкість прибирання. Під час одного проходу миючий розчин розпилюється на поверхню, втирається обертовим щітковим валиком, а потім одразу ж всмоктується разом із брудом. Такий підхід дозволяє не лише значно покращити якість очищення, а й збільшити продуктивність прибирання пилососа Puzzi 10/2 до 35%.