Стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 10/25-4 S St Classic, призначений для роботи у складних умовах, демонструє чудові результати з очищення, завдяки відмінному оснащенню та простоті у використанні й обслуговуванні. У комплекті з апаратом йдуть пістолет, струменева трубка, 10-метровий шланг високого тиску та потужне сопло. Усі аксесуари мають інноваційні швидкороз'ємні з'єднання EASY!Lock, що значно прискорюють і полегшують процес роботи. Двигун потужністю 8,8 кВт забезпечує робочий тиск до 250 бар і витрату води до 1000 л/год. Апарат оснащений надійним насосом із кривошипно-шатунним механізмом і латунною головкою блоку циліндрів, а також 4-полюсним двигуном з повітряно-водяним охолодженням та системою автоматичного вимкнення, що гарантує тривалу й безперебійну роботу. Водяний фільтр легко очищається та захищає насос від забруднень. Конструкція апарата HD 10/25-4 S St Classic дає змогу швидко і легко здійснювати його технічне обслуговування, а міцна сталева рама - легко встановлювати його на стіні або на підлозі.