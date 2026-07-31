Апарат високого тиску HD 13/18-4 S

Апарат високого тиску без підігріву води HD 13/18-4 S має високу потужність і якість, властиві супер-класу, а сучасний ергономічний дизайн робить його ідеальним інструментом для щоденного використання.

Апарат високого тиску без підігріву води HD 13/18-4 S ідеально підходить для щоденного використання в складних умовах. Високоякісні матеріали гарантують тривалий термін служби. Надійний осьовий насос з поршнями з нержавіючої сталі і латунною головкою блоку циліндрів, що забезпечує високу продуктивність, доповнений 4-полюсним низькообертовим двигуном з повітряно-водяною системою охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном. Для компактності та максимальної мобільності двигун і насосний блок встановлені у вертикальному положенні. Для зберігання аксесуарів на апараті передбачений спеціальний відсік та регульовані гачки. HD 13/18-4 S виводить ергономічність роботи на новий рівень. Апарат оснащений пістолетом високого тиску EASY!Force Advanced, який використовує віддачу струменя води для повного усунення необхідності докладати утримуючу силу, а також поворотною струменевою трубкою з нержавіючої сталі довжиною 1050 мм. Тиск та продуктивність зручно регулюються за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом та струменевою трубкою.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S: Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Невелика площа для зберігання та компактні розміри. Висока маневреність та легке транспортування. Максимальна стійкість апарата на поверхні
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S: 4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Висока продуктивність та ефективність. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S: Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
Зручний індикатор рівня мастила та отвір для зливу мастила, інтегровані в шасі. Модульна конструкція, що включає насос, двигун і блок управління.
Допоміжні функції та LED-дисплей стану апарату.
  • Інтегрована електроніка для моніторингу стану апарату
  • Автоматичне вимкнення у разі низької або високої напруги.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
  • Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
  • Відсік для зберігання аксесуарів.
  • Регульовані гачки для зберігання другої струменевої трубки або кабелю живлення.
  • Місце для зберігання шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 700 - 1300
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 50 - 180
Макс. тиск (бар) 250
Споживана потужність (кВт) 8,8
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 075
Підведення води 1″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 69,8
Вага (з упаковкою) (кг) 78,05
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Пістолет з м'якою накладкою на ручці
  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Найвищої якості
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вбудований фільтр тонкої очистки води
  • Електронний захист двигуна з LED-дисплеєм
  • Індикатор рівня оливи
  • Латунний вхідний штуцер
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S
Апарат високого тиску HD 13/18-4 S

Відео

Області застосування
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
  • Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
  • Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
  • Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 13/18-4 S

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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