Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus

Апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 SXA Plus виготовлений з високоякісних матеріалів та відрізняється високою продуктивністю. З допоміжними системами, автоматичним намотуванням шланга та поворотною насадкою Vibrasoft.

Апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 SXA Plus розроблено з урахуванням найвищих вимог ергономіки. Пістолет EASY!Force, який використовує силу віддачі струменя високого тиску для зниження сили утримання до нуля. Регулятор Servo Control дозволяє налаштовувати тиск і об’єм води безпосередньо з пістолета. Таким чином, тиск можна регулювати відповідно до чутливості очищуваних поверхонь – без необхідності змінювати форсунку чи налаштовувати сам апарат. Грязьова фреза Vibrasoft зі зниженим на 30 відсотків рівнем вібрації та шуму. Допоміжні системи та світлодіодний індикатор надають чітку інформацію про стан апарату. Насосний блок, що складається з надійного аксіального насоса з поршнями з нержавіючої сталі та латунної головки. Потужний та довговічний 4-х полюсний низькооборотний двигун з комбінованою повітряно-водяною системою охолодження. Легка, міцна конструкція з інтегрованою алюмінієвою рамою, придатна для підйому краном.. Конструкція з вертикально встановленими двигуном та насосним блоком робить машину компактною та мобільною. Апарат оснащений шлангом високого тиску Ultra-Guard з тефлоновим покриттям, відсіком для зберігання аксесуарів та автоматичним барабаном, який здатний намотувати та розмотувати шланг навіть під тиском та під кутом до 45.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus: Автоматичний барабан для шлангу.
Автоматичний барабан для шлангу.
Автоматичне змотування та розмотування під кутом до 45°, навіть під тиском. Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®. Час налаштування вдвічі менший.
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus: Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату
Невелика площа для зберігання та компактні розміри. Висока маневреність та легке транспортування. Максимальна стійкість апарата на поверхні
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus: 4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. Висока продуктивність та ефективність. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Ергономічна грязьова фреза Vibrasoft
  • Зменшує вібрацію до 30%.
  • Зменшує гучність і рівень шуму.
  • Грязьова фреза полегшує очищення великих площ
Продумана сервісна концепція сприяє швидкому обслуговуванню безпосередньо на об'єкті.
  • Обертова головка насоса.
  • Зручний індикатор рівня мастила та отвір для зливу мастила, інтегровані в шасі.
  • Модульна конструкція, що включає насос, двигун і блок управління.
Допоміжні функції та LED-дисплей стану апарату.
  • Інтегрована електроніка для моніторингу стану апарату
  • Автоматичне відключення в разі падіння або надмірного підвищення напруги.
  • Автоматичне вимкнення у разі витоку або обриву фази.
Широкий вибір аксесуарів із з'єднаннями EASY!Lock.
  • Тиск і об’єм води можна регулювати за допомогою регулятора Servo Control, розташованого між пістолетом і струменевою трубкою.
  • Пістолет EASY!Force Advanced для роботи без перевтоми для оператора та без зусиль на утримання.
  • Поворотна струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм.
Інтегровані в апарат додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
  • Відсік для зберігання аксесуарів.
  • Регульовані гачки для зберігання другої струменевої трубки або кабелю живлення.
  • Місце для зберігання шлангу високого тиску.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 700 - 1300
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 50 - 180
Макс. тиск (бар) 250
Споживана потужність (кВт) 8,8
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 075
Підведення води 1″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 81,9
Вага (з упаковкою) (кг) 90,15
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 607 x 518 x 1063

Комплектація

  • Пістолет: EASY!Force Advanced
  • Пістолет з м'якою накладкою на ручці
  • Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Ultra Guard
  • Розпилювальна трубка: 1050 мм
  • Потужне сопло
  • Грязьова фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащення

  • 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
  • 3-поршневий осьовий насос: З поршнями із нержавіючої сталі
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вбудований фільтр тонкої очистки води
  • Електронний захист двигуна з LED-дисплеєм
  • Індикатор рівня оливи
  • Латунний вхідний штуцер
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus
Апарат високого тиску HD 13/18-4 SXA Plus

Відео

Області застосування
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Очищення машин та обладнання на будівельному майданчику, таких як бетономішалки, будівельні ліси, колісні навантажувачі чи екскаватори.
  • Очищення виробничого обладнання в промисловості, наприклад, у фарбувальних цехах, на підприємствах харчової промисловості або у виробничому секторі
  • Очищення транспортних засобів, таких як вантажівки, судна, літаки або автобуси.
  • Прибирання громадських зон, таких як площі, під’їзди, фонтани чи автостоянки.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 13/18-4 SXA Plus

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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