Виключно надійний стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 9/20-4 S St Classic призначений для експлуатації в складних умовах і відрізняється довгим терміном служби. З цією метою він оснащений потужним і легким у налаштуванні насосом із кривошипно-шатунним механізмом та низькооборотним 4-полюсним двигуном повітряно-водяного охолодження з системою автоматичного вимкнення. Насос захищений від частинок бруду вбудованим фільтром для води, що забезпечує легке очищення. Стандартна комплектація включає все необхідне: пістолет, струменеву трубку, шланг високого тиску довжиною 10 м і потужне сопло. Для прискорення і полегшення роботи всі аксесуари забезпечено інноваційними швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock. Висока ефективність очищення забезпечується двигуном потужністю 7 кВт, завдяки якому апарат розвиває робочий тиск до 200 бар при витраті води 900 л/год. Конструкція апарата HD 9/20-4 S St Classic дає змогу швидко і легко здійснювати його технічне обслуговування, а міцна сталева рама - легко встановлювати його на стіні або на підлозі.