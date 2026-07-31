Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic

Потужний і надійний: стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 9/20-4 S St Classic, розрахований на складні умови експлуатації. Апарат відрізняється легким монтажем, управлінням та технічним обслуговуванням.

Виключно надійний стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 9/20-4 S St Classic призначений для експлуатації в складних умовах і відрізняється довгим терміном служби. З цією метою він оснащений потужним і легким у налаштуванні насосом із кривошипно-шатунним механізмом та низькооборотним 4-полюсним двигуном повітряно-водяного охолодження з системою автоматичного вимкнення. Насос захищений від частинок бруду вбудованим фільтром для води, що забезпечує легке очищення. Стандартна комплектація включає все необхідне: пістолет, струменеву трубку, шланг високого тиску довжиною 10 м і потужне сопло. Для прискорення і полегшення роботи всі аксесуари забезпечено інноваційними швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock. Висока ефективність очищення забезпечується двигуном потужністю 7 кВт, завдяки якому апарат розвиває робочий тиск до 200 бар при витраті води 900 л/год. Конструкція апарата HD 9/20-4 S St Classic дає змогу швидко і легко здійснювати його технічне обслуговування, а міцна сталева рама - легко встановлювати його на стіні або на підлозі.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic: Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.
Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.
Висока продуктивність та ефективність. Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic: Міцна стаціонарна конструкція
Міцна стаціонарна конструкція
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic: Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!Lock
Міцні та довговічні аксесуари. Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів. Простий у використанні.
Ергономічна конструкція апарата.
  • Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
  • Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі.
  • Рівень та якість оливи можна легко перевірити за допомогою оглядового скла та щупа.
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
  • Поєднує ефективне водяне охолодження з надійною системою повітряного охолодження для максимальної продуктивності охолодження навіть в умовах коливань температури навколишнього середовища та води.
  • Створено для тривалого використання, висока надійність.
  • Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
Інтуїтивно зрозуміле управління і просте обслуговування.
  • Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
  • Просте управління.
  • Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Універсальні можливості.
  • Широка лінійка аксесуарів забезпечує ергономічні та економічні рішення для очищення в різних сферах застосування.
  • Широкий асортимент аксесуарів для різноманітного спектру застосувань.
  • Мінімум налаштувань.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 376 - 424
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 450 - 900
Температура води на вході (°C) 60
Робочий тиск (бар) 50 - 200
Макс. тиск (бар) 260
Споживана потужність (кВт) 7
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 047
Підведення води 1″
Колір антрацит
Вага (з аксесуарами) (кг) 49,689
Вага (з упаковкою) (кг) 55,4
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 720 x 522 x 418

Комплектація

  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
  • Розпилювальна трубка: 840 мм
  • Потужне сопло

Оснащення

  • Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
  • 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
  • Автоматична система скидання тиску.
  • Вбудований фільтр тонкої очистки води
  • Індикатор рівня оливи
  • Латунний вхідний штуцер
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Області застосування
  • Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
  • Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
  • Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
  • Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
  • Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
  • Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
  • Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
  • Промисловість.
  • Сільське господарство.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HD 9/20-4 S ST Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.