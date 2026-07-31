Апарат високого тиску HD 9/20-4 S ST Classic
Потужний і надійний: стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 9/20-4 S St Classic, розрахований на складні умови експлуатації. Апарат відрізняється легким монтажем, управлінням та технічним обслуговуванням.
Виключно надійний стаціонарний апарат високого тиску без підігріву води HD 9/20-4 S St Classic призначений для експлуатації в складних умовах і відрізняється довгим терміном служби. З цією метою він оснащений потужним і легким у налаштуванні насосом із кривошипно-шатунним механізмом та низькооборотним 4-полюсним двигуном повітряно-водяного охолодження з системою автоматичного вимкнення. Насос захищений від частинок бруду вбудованим фільтром для води, що забезпечує легке очищення. Стандартна комплектація включає все необхідне: пістолет, струменеву трубку, шланг високого тиску довжиною 10 м і потужне сопло. Для прискорення і полегшення роботи всі аксесуари забезпечено інноваційними швидкороз'ємними з'єднаннями EASY!Lock. Висока ефективність очищення забезпечується двигуном потужністю 7 кВт, завдяки якому апарат розвиває робочий тиск до 200 бар при витраті води 900 л/год. Конструкція апарата HD 9/20-4 S St Classic дає змогу швидко і легко здійснювати його технічне обслуговування, а міцна сталева рама - легко встановлювати його на стіні або на підлозі.
Особливості та переваги
Потужний і міцний насос з кривошипно-шатунним механізмом, із латунною головкою та поршнями з керамічними втулками.Висока продуктивність та ефективність. Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування. З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.
Міцна стаціонарна конструкціяМіцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Апарат відрізняється тривалою експлуатацією, міцністю та високою економічністю. Міцна трубчаста рама захищає апарат під час роботи у важких умовах.
Аксесуари серії Classic зі з'єднаннями EASY!LockМіцні та довговічні аксесуари. Швидке налаштування та проста заміна аксесуарів. Простий у використанні.
Ергономічна конструкція апарата.
- Великий водяний фільтр для захисту насоса від пошкоджень.
- Тиск і об'єм води можна регулювати безпосередньо на насосі.
- Рівень та якість оливи можна легко перевірити за допомогою оглядового скла та щупа.
4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.
- Поєднує ефективне водяне охолодження з надійною системою повітряного охолодження для максимальної продуктивності охолодження навіть в умовах коливань температури навколишнього середовища та води.
- Створено для тривалого використання, висока надійність.
- Перевірені компоненти високої якості від Kärcher забезпечують тривалий термін служби.
Інтуїтивно зрозуміле управління і просте обслуговування.
- Вбудований фільтр для води можна знімати та очищати без використання інструментів.
- Просте управління.
- Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Універсальні можливості.
- Широка лінійка аксесуарів забезпечує ергономічні та економічні рішення для очищення в різних сферах застосування.
- Широкий асортимент аксесуарів для різноманітного спектру застосувань.
- Мінімум налаштувань.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|376 - 424
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|450 - 900
|Температура води на вході (°C)
|60
|Робочий тиск (бар)
|50 - 200
|Макс. тиск (бар)
|260
|Споживана потужність (кВт)
|7
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|047
|Підведення води
|1″
|Колір
|антрацит
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|49,689
|Вага (з упаковкою) (кг)
|55,4
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|720 x 522 x 418
Комплектація
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Технічні характеристики шлангу високого тиску.: DN 8, 315 бар
- Розпилювальна трубка: 840 мм
- Потужне сопло
Оснащення
- Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями
- 4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
- Автоматична система скидання тиску.
- Вбудований фільтр тонкої очистки води
- Індикатор рівня оливи
- Латунний вхідний штуцер
Області застосування
- Очищення тваринницьких приміщень у сільському господарстві.
- Ідеальне рішення для автосалонів, компаній з прокату автомобілів та станцій технічного обслуговування.
- Очищення транспортних засобів та обладнання в автомобільній, промисловій та сільськогосподарській сферах.
- Очищення тракторів, машин та навісного обладнання у сільському господарстві.
- Очищення під високим тиском машин та обладнання в будівництві, аграрному секторі та комунальному господарстві.
- Для прибирання виробничих цехів, складів і логістичних центрів, а також вантажних зон.
- Ідеальне рішення для різноманітних застосувань у секторі транспорту та логістики.
- Промисловість.
- Сільське господарство.
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