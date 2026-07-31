Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
HDS 6/15-4 C Classic – однофазний апарат високого тиску з підігрівом води у класі Compact, оснащений довговічним насосом із кривошипно-шатунним механізмом, міцною трубчастою сталевою рамою та відмінним співвідношенням ціни та продуктивності.
Відмінне співвідношення ціни та якості: однофазний компактний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 6/15-4 C Classic із потужним 4-полюсним двигуном. Насос із кривошипно-шатунним механізмом, у поєднанні із пістолетом високого тиску Classic, забезпечує потужний високий тиск для швидкого і ефективного виконання різноманітних завдань. Інтенсивність подачі води та тиск можна налаштовувати, відповідно до потреб. Вбудований водяний фільтр затримує частинки бруду, захищаючи насос і подовжуючи час роботи без простоїв. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні матеріали та зменшує потребу у використанні миючих засобів. Надійний і зручний в обслуговуванні HDS 6/15-4 C Classic розроблений для щоденного використання у складних умовах – на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, автомобільній та транспортній галузях. Міцна трубчаста сталева рама забезпечує захист від ударів, а стійкі до проколів колеса гарантують високу маневреність. Завдяки спеціальному гаку, апарат можна піднімати краном. Паливний бак, об’ємом 30 л, дозволяє працювати тривалий час без перерв.В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.
Особливості та переваги
Міцність та довговічність.Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
НадійністьНасос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Ефективна технологія пальникаВисокий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
- Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
- Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість фаз струму (~)
|1
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Продуктивність (л/год)
|300 - 600
|Робочий тиск (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Макс. тиск (бар)
|200
|Температура (при подачі 12°C) (°C)
|макс. 80
|Споживана потужність (кВт)
|3,6
|Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год)
|3,9
|Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год)
|3,2
|Кабель живлення (м)
|5
|Розмір сопла
|025
|Паливний бак (л)
|30
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|108
|Вага (з упаковкою) (кг)
|117,981
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1075 x 722 x 915
Комплектація
- Пістолет: стандартн. (для роботи з гарячою водою)
- Розпилювальна трубка: 840 мм
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
- Автоматична система скидання тиску.
Області застосування
- Очищення транспортних засобів.
- Очищення деталей і машин.
- Очищення майстерні.
- Очищення відкритих майданчиків.
- Очищення станції технічного обслуговування.
- Очищення фасадів.
- Очищення басейнів.
- Очищення спортивних майданчиків.
- Очищення під час виробничого процесу.
- Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 6/15-4 C Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.