Відмінне співвідношення ціни та якості: однофазний компактний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 6/15-4 C Classic із потужним 4-полюсним двигуном. Насос із кривошипно-шатунним механізмом, у поєднанні із пістолетом високого тиску Classic, забезпечує потужний високий тиск для швидкого і ефективного виконання різноманітних завдань. Інтенсивність подачі води та тиск можна налаштовувати, відповідно до потреб. Вбудований водяний фільтр затримує частинки бруду, захищаючи насос і подовжуючи час роботи без простоїв. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні матеріали та зменшує потребу у використанні миючих засобів. Надійний і зручний в обслуговуванні HDS 6/15-4 C Classic розроблений для щоденного використання у складних умовах – на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, автомобільній та транспортній галузях. Міцна трубчаста сталева рама забезпечує захист від ударів, а стійкі до проколів колеса гарантують високу маневреність. Завдяки спеціальному гаку, апарат можна піднімати краном. Паливний бак, об’ємом 30 л, дозволяє працювати тривалий час без перерв.В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.