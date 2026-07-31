Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic

HDS 6/15-4 C Classic – однофазний апарат високого тиску з підігрівом води у класі Compact, оснащений довговічним насосом із кривошипно-шатунним механізмом, міцною трубчастою сталевою рамою та відмінним співвідношенням ціни та продуктивності.

Відмінне співвідношення ціни та якості: однофазний компактний апарат високого тиску з підігрівом води HDS 6/15-4 C Classic із потужним 4-полюсним двигуном. Насос із кривошипно-шатунним механізмом, у поєднанні із пістолетом високого тиску Classic, забезпечує потужний високий тиск для швидкого і ефективного виконання різноманітних завдань. Інтенсивність подачі води та тиск можна налаштовувати, відповідно до потреб. Вбудований водяний фільтр затримує частинки бруду, захищаючи насос і подовжуючи час роботи без простоїв. Технологія гарячої води ефективно розщеплює мастильні матеріали та зменшує потребу у використанні миючих засобів. Надійний і зручний в обслуговуванні HDS 6/15-4 C Classic розроблений для щоденного використання у складних умовах – на будівельних майданчиках, у сільському господарстві, автомобільній та транспортній галузях. Міцна трубчаста сталева рама забезпечує захист від ударів, а стійкі до проколів колеса гарантують високу маневреність. Завдяки спеціальному гаку, апарат можна піднімати краном. Паливний бак, об’ємом 30 л, дозволяє працювати тривалий час без перерв.В апарат інтегровані додаткові відсіки для зберігання аксесуарів.

Особливості та переваги
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic: Міцність та довговічність.
Міцність та довговічність.
Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень. Зручний доступ до компонентів апарату для проведення робіт з технічного обслуговування.
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic: Надійність
Надійність
Насос із кривошипно-шатунним механізмом, який вирізняється перевіреною якістю Kärcher. Перевірена технологія безпеки, така як термоклапан, запобіжний клапан та водяний фільтр.
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic: Ефективна технологія пальника
Ефективна технологія пальника
Високий рівень ефективності за низьких викидів і тривалого терміну служби. Тривалий час роботи, завдяки паливному баку об'ємом 30 л. У режимі eco!efficiency апарат працює в найбільш економному температурному режимі (60°C), забезпечуючи при цьому максимальну продуктивність для ефективної роботи.
Висока мобільність
  • Стійкі до проколів великі колеса для безпечного маневрування на нерівних поверхнях.
  • Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість фаз струму (~) 1
Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Продуктивність (л/год) 300 - 600
Робочий тиск (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Макс. тиск (бар) 200
Температура (при подачі 12°C) (°C) макс. 80
Споживана потужність (кВт) 3,6
Витрата дизельного палива при повному навантаженні. (кг/год) 3,9
Витрата палива в режимі eco!efficiency (кг/год) 3,2
Кабель живлення (м) 5
Розмір сопла 025
Паливний бак (л) 30
Вага (з аксесуарами) (кг) 108
Вага (з упаковкою) (кг) 117,981
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1075 x 722 x 915

Комплектація

  • Пістолет: стандартн. (для роботи з гарячою водою)
  • Розпилювальна трубка: 840 мм

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
  • Автоматична система скидання тиску.
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Апарат високого тиску HDS 6/15-4 C Classic
Області застосування
  • Очищення транспортних засобів.
  • Очищення деталей і машин.
  • Очищення майстерні.
  • Очищення відкритих майданчиків.
  • Очищення станції технічного обслуговування.
  • Очищення фасадів.
  • Очищення басейнів.
  • Очищення спортивних майданчиків.
  • Очищення під час виробничого процесу.
  • Очищення виробничих приміщень.
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для HDS 6/15-4 C Classic

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Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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