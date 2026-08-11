Махровий моп з мікроволокна, 40 см
Моп універсального призначення з мікроволокна, з петлями та кріпленням на затискачах. Призначений для застосування зі шваброю в поєднанні з відром і віджимом.
Петлі цього мопа складаються цілком із високоякісного мікроволокна, а їх рівномірний розподіл по всій його внутрішній поверхні гарантує оптимальне видалення забруднень і ефективне поглинання вологи. Тому цей моп підходить для прибирання на будь-яких об'єктах із підлоговими покриттями, які сильно забруднюються, а також для очищення нерівних підлогових покриттів. Продумана система кріплення мопа на затискачах унеможливлює контакт із ним персоналу під час прибирання та після його завершення. Крім того, моп з мікроволокна має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|CLASSIC
|Тип підлогового покриття
|Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
|Ступінь забруднення
|Низький та середній
|Тип текстилю
|Текстиль багаторазового використання
|Робоча ширина (см)
|40
|Текстильне кріплення
|Flaps система
|Матеріал
|80% PET / 20% PA
|Текстильний матеріал
|мікроволокно
|Текстурний текстиль
|Петельна структура
|Температура прання (°C)
|макс. 90
|Рекомендація з прання (°C)
|60
|Температура сушіння (°C)
|60
|Цикли прання¹⁾
|прим. 300
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту / Маса на м² (кг)
|0,168
|Розміри (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.
Області застосування
- Підлоги — вологе прибирання
- Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання