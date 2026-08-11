Петлі цього мопа складаються цілком із високоякісного мікроволокна, а їх рівномірний розподіл по всій його внутрішній поверхні гарантує оптимальне видалення забруднень і ефективне поглинання вологи. Тому цей моп підходить для прибирання на будь-яких об'єктах із підлоговими покриттями, які сильно забруднюються, а також для очищення нерівних підлогових покриттів. Продумана система кріплення мопа на затискачах унеможливлює контакт із ним персоналу під час прибирання та після його завершення. Крім того, моп з мікроволокна має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.