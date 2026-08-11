Махровий моп з мікроволокна, 40 см

Моп універсального призначення з мікроволокна, з петлями та кріпленням на затискачах. Призначений для застосування зі шваброю в поєднанні з відром і віджимом.

Петлі цього мопа складаються цілком із високоякісного мікроволокна, а їх рівномірний розподіл по всій його внутрішній поверхні гарантує оптимальне видалення забруднень і ефективне поглинання вологи. Тому цей моп підходить для прибирання на будь-яких об'єктах із підлоговими покриттями, які сильно забруднюються, а також для очищення нерівних підлогових покриттів. Продумана система кріплення мопа на затискачах унеможливлює контакт із ним персоналу під час прибирання та після його завершення. Крім того, моп з мікроволокна має 4 ярлички різних кольорів (синього, червоного, жовтого і зеленого). Моп з мікроволокна підходить для використання зі шваброю в комбінації з візком з одним або двома відрами і віджимом.

Специфікації

Технічні характеристики

Програма CLASSIC
Тип підлогового покриття Підлоги з твердим покриттям. / Стійкі підлоги
Ступінь забруднення Низький та середній
Тип текстилю Текстиль багаторазового використання
Робоча ширина (см) 40
Текстильне кріплення Flaps система
Матеріал 80% PET / 20% PA
Текстильний матеріал мікроволокно
Текстурний текстиль Петельна структура
Температура прання (°C) макс. 90
Рекомендація з прання (°C) 60
Температура сушіння (°C) 60
Цикли прання¹⁾ прим. 300
Кількість (шт.) 1
Маса продукту / Маса на м² (кг) 0,168
Розміри (Д × Ш) (мм) 400 / 140

¹⁾ При дотриманні рекомендованих температур і використанні відповідних миючих засобів. Крім того, термін служби може значно скоротитися при використанні сушильної машини, особливо при високих температурах.

Махровий моп з мікроволокна, 40 см
Області застосування
  • Підлоги — вологе прибирання
  • Підлоги в санітарних приміщеннях — вологе прибирання
Чистячий засіб