Прибиральний візок Trolley Open 1

Великий прибиральний візок FM Expert 100/W із двовідерною системою — найкраще рішення для виконання масштабних і відповідальних прибиральних робіт.

Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 28,5
Маса з упаковкою (кг) 32,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1518 x 653 x 1020
Розміри (в упаковці) (мм) 1100 x 600 x 750

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Аксесуари
Запчастини для Trolley Open 1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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