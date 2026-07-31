Прибиральний візок Trolley Open 1
Великий прибиральний візок FM Expert 100/W із двовідерною системою — найкраще рішення для виконання масштабних і відповідальних прибиральних робіт.
Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|28,5
|Маса з упаковкою (кг)
|32,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 653 x 1020
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1100 x 600 x 750
Відео
Аксесуари
Запчастини для Trolley Open 1
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.