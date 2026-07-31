Прибиральний візок Trolley Open 2
Прибиральний візок середніх розмірів FM Expert 50/P призначений для прибирання з використанням попередньо зволожених текстильних матеріалів. Підвісні відра та панелі легко знімаються, щоб зменшити простір, який займає візок під час зберігання.
Особливості та переваги
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|23,5
|Маса з упаковкою (кг)
|26,68
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1210 x 663 x 1200
|Розміри (в упаковці) (мм)
|910 x 580 x 440
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