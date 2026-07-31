Прибиральний візок Trolley Open 3
Великий прибиральний візок FM Expert 100/M призначений для поєднання ручного та механізованого прибирання. На ньому достатньо місця для приладу, що використовується для сухого або вологого прибирання. Також передбачені відра місткістю 12 л для ручного прибирання.
Особливості та переваги
Перевезення машин (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) прискорює прибирання на 15 %
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|25
|Маса з упаковкою (кг)
|52,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 563 x 1020
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1200 x 800 x 780
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