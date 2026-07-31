Прибиральний візок Trolley Open 3

Великий прибиральний візок FM Expert 100/M призначений для поєднання ручного та механізованого прибирання. На ньому достатньо місця для приладу, що використовується для сухого або вологого прибирання. Також передбачені відра місткістю 12 л для ручного прибирання.

Особливості та переваги
Перевезення машин (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) прискорює прибирання на 15 %
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 25
Маса з упаковкою (кг) 52,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1780 x 563 x 1020
Розміри (в упаковці) (мм) 1200 x 800 x 780

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Аксесуари
Запчастини для Trolley Open 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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