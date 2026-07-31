Прибиральний візок Trolley Closed 1

Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/W із двовідерною системою та універсальним віджимом оснащений зручним модулем для збору сміття та закритою центральною секцією для надійного зберігання прибирального інвентарю.

Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації

Технічні характеристики

Програма STANDARD
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 35
Маса з упаковкою (кг) 39,82
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1518 x 650 x 1021
Розміри (в упаковці) (мм) 1100 x 595 x 740

Оснащення

  • Закритий візок із дверцятами

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Запчастини для Trolley Closed 1

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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