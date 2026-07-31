Прибиральний візок Trolley Closed 1
Великий прибиральний візок FM ExpertPro 100/W із двовідерною системою та універсальним віджимом оснащений зручним модулем для збору сміття та закритою центральною секцією для надійного зберігання прибирального інвентарю.
Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|STANDARD
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|35
|Маса з упаковкою (кг)
|39,82
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1518 x 650 x 1021
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1100 x 595 x 740
Оснащення
- Закритий візок із дверцятами
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Запчастини для Trolley Closed 1
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