Прибиральний візок Trolley Closed 2

Компактний прибиральний візок FM ExpertPro 50/P призначений для прибирання з використанням попередньо зволожених текстильних матеріалів. Він оснащений закритою секцією з відсіками для відер, збору сміття та розміщення прибирального обладнання й мийних засобів.

Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 28,203
Маса з упаковкою (кг) 35,6
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1051 x 564 x 1230
Розміри (в упаковці) (мм) 1120 x 580 x 500

Оснащення

  • Закритий візок із дверцятами

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Запчастини для Trolley Closed 2

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