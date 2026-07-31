Прибиральний візок Trolley Closed 2
Компактний прибиральний візок FM ExpertPro 50/P призначений для прибирання з використанням попередньо зволожених текстильних матеріалів. Він оснащений закритою секцією з відсіками для відер, збору сміття та розміщення прибирального обладнання й мийних засобів.
Особливості та переваги
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|28,203
|Маса з упаковкою (кг)
|35,6
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1051 x 564 x 1230
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1120 x 580 x 500
Оснащення
- Закритий візок із дверцятами
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