Прибиральний візок Trolley Closed 7

Прибиральний візок середніх розмірів FM ExpertPro 50/S призначений для прибирання методом розбризкування та оснащений зручним модулем для збору сміття. У його закритій центральній секції можна зберігати прибиральне обладнання та засоби для чищення.

Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Специфікації

Технічні характеристики

Програма ADVANCED / STANDARD
Колір антрацит
Кількість (шт.) 1
Маса (без приладдя) (кг) 28,955
Маса з упаковкою (кг) 56,1
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 1271 x 563 x 1061
Розміри (в упаковці) (мм) 1200 x 800 x 860

Оснащення

  • Закритий візок із дверцятами

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Запчастини для Trolley Closed 7

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