Прибиральний візок Trolley Closed 7
Прибиральний візок середніх розмірів FM ExpertPro 50/S призначений для прибирання методом розбризкування та оснащений зручним модулем для збору сміття. У його закритій центральній секції можна зберігати прибиральне обладнання та засоби для чищення.
Особливості та переваги
Тримач для смітника з кутом нахилу 30° для легкої утилізації сміття
Кріплення Toolflex на зовнішніх сторонах для перевезення прибирального інвентарю
Компактні розміри візка забезпечують високу маневреність та зручність зберігання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Програма
|ADVANCED / STANDARD
|Колір
|антрацит
|Кількість (шт.)
|1
|Маса (без приладдя) (кг)
|28,955
|Маса з упаковкою (кг)
|56,1
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1271 x 563 x 1061
|Розміри (в упаковці) (мм)
|1200 x 800 x 860
Оснащення
- Закритий візок із дверцятами
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