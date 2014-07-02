Оригінальна технологія очищення сухим льодом від Kärcher пропонує дбайливе та ретельне очищення транспортних засобів, поверхонь і машин. Процес очищення відбувається наступним чином: маленькі гранули, виготовлені із замороженого вуглекислого газу, прискорюються за допомогою потоку стисненого повітря. Поверхня, що очищається, сильно охолоджується гранулами. Ефект очищення сухим льодом заснований на кінетичної енергії гранул, бруд стає крихким і відлітає, а гранули просто випаровуються. Гранули сухого льоду досить м'які, тому не пошкоджують поверхню. Як і будь-які інші процеси струминної обробки, очищення сухим льодом підходить для видалення стійких забруднень, інші ж поверхні слід очищати, наприклад, апаратами високого тиску або іншими пристроями. На відміну від піску, води або парових струменів, від сухого льду не залишається жодних слідів. Вас потрібно тільки видалити відокремлені частки бруду за допомогою, наприклад, пилососа. Користуватись апаратом після очищення можна одразу, оскільки вуглекислий газ як в замороженому, так і в газоподібному стані дуже погано проводить електрику.