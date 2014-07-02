Апарат для чищення сухим льодом IB 7/40 Advanced
Струйна обробка гранулами сухого льоду - ідеальний метод для дбайливого очищення чутливих поверхонь. Компактний апарат IB 7/40, розрахований на підключення до звичайних виробничим пневмосети, забезпечує чудову очищення вже при тиску стисненого повітря 2 бар.
Оригінальна технологія очищення сухим льодом від Kärcher пропонує дбайливе та ретельне очищення транспортних засобів, поверхонь і машин. Процес очищення відбувається наступним чином: маленькі гранули, виготовлені із замороженого вуглекислого газу, прискорюються за допомогою потоку стисненого повітря. Поверхня, що очищається, сильно охолоджується гранулами. Ефект очищення сухим льодом заснований на кінетичної енергії гранул, бруд стає крихким і відлітає, а гранули просто випаровуються. Гранули сухого льоду досить м'які, тому не пошкоджують поверхню. Як і будь-які інші процеси струминної обробки, очищення сухим льодом підходить для видалення стійких забруднень, інші ж поверхні слід очищати, наприклад, апаратами високого тиску або іншими пристроями. На відміну від піску, води або парових струменів, від сухого льду не залишається жодних слідів. Вас потрібно тільки видалити відокремлені частки бруду за допомогою, наприклад, пилососа. Користуватись апаратом після очищення можна одразу, оскільки вуглекислий газ як в замороженому, так і в газоподібному стані дуже погано проводить електрику.
Особливості та переваги
Автоматичне вивантаження залишків сухого льодуПісля завершення роботи бункер спустошується одним натисканням кнопки. Це виключає замерзання апарату.
Інтегрований масло-і водовіддільник
Барабан з заземлюючим тросомЛегко заземлення на вибухонебезпечних об'єктах. Захищає від іскріння між користувачем і об'єктом. Зручність розпилення.
Ефективний повітряний потік в пристрої
- Сухий лід транспортується від пристрою до сопла без ушкоджень.
- Максимальна ефективність очищення.
Неперевершена мобільність
- Пристрій відмінно збалансований, що дозволяє йому легко маневрувати навіть на нервіній поверхні.
- Ручки на передній і задній панелі пристрою дозволяє легко переносити апарат по сходах.
Контейнер для сухого льоду GRP
- Оптимальна ізоляція сухого льоду.
- Без конденсату
- Машина не замерзає.
Сучасний тримач пістолета
- Пістолет надійно зберігаються.
- Ідеальне положення (наприклад, для видалення сопла).
Вбудований відсік для зберігання сопел та інструментів
- Все завжди під рукою - безпосередньо на апараті.
Специфікації
Технічні характеристики
|Споживана потужність (кВт)
|0,6
|Довжина кабелю. (м)
|7
|Тиск повітря (бар/МПа)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Якість повітря
|Сухий, без домішок масла
|Витрата повітря (м³/хв)
|0,5 - 3,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|99
|Місткість сухого льоду (кг)
|15
|Гранули сухого льоду (діаметр) (мм)
|3
|Витрати сухого льоду (кг/год)
|15 - 50
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Напруга (В)
|220 - 240
|Маса (без приладдя) (кг)
|78
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|81,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|768 x 510 x 1096
Комплектація
- Силіконове мастило для сопел
- Пласке сопло
- Гайковий ключ (для заміни сопел): 2 шт.
- Шланг з електричною підводкою і швидкодіючою муфтою
- Пістолет (ергономічний та безпечний)
- Сумка для інструментів
Оснащення
- Кількість льоду на пістолеті
- Тиск повітря на пістолеті
- Перемикач на "тільки повітря" і "повітря і лід"
- Електронне управління
- Барабан з заземлюючим тросом
- Інтегрований масло- і водовіддільник
Відео
Області застосування
- Очищення ливарних форм і ливарного оснащення.
- Зняття задирок з пластмасових деталей.
- Очищення ковочних інструментів
- Очищення розливочних установок для пляшок і змішувальних установок
- Очищення конвеєра, транспорту і систем обробки
- Очищення печей
- Очищення друкарських машин та їх оточння
- Очищення деревообробних машин
- Очищення генераторів, турбін, розподільних шаф і теплообмінників