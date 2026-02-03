Підлогомийна машина BR 30/4 C

Дуже компактна та легка підлого мийна машина BR 30/4 C (11 кг). Інноваційна та ефективна альтернатива ручному прибиранню поверхонь площею від 20 до 200 м2. Підлога залишається повністю сухою після очищення, що робить цей апарат ідеальним для застосування у невеликих магазинах, ресторанах, супермаркетах, санітарних зонах та навіть готелях.