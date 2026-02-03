Підлогомийна машина BR 30/4 C
Дуже компактна та легка підлого мийна машина BR 30/4 C (11 кг). Інноваційна та ефективна альтернатива ручному прибиранню поверхонь площею від 20 до 200 м2. Підлога залишається повністю сухою після очищення, що робить цей апарат ідеальним для застосування у невеликих магазинах, ресторанах, супермаркетах, санітарних зонах та навіть готелях.
Вертикальна конструкція апарату BR 30/4 C робить її більш маневреною. Машина демонструє в 10 разів кращий результат очищення завдяки збільшеній силі прижиму щітки до поверхні підлоги, яка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина має передній та задній хід. При необхідності гумова стяжка можна підняти, натиснувши на ножну педаль. Невелика висота щітки дозволяє очищати підлогу навіть під меблями.
Особливості та переваги
Висока швидкість обертання щітки
- У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
- Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
- Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлога відразу суха після прибирання
- М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
- Підлога суха опдразу після очищення
- Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Можна відключити всмоктування
- Зручна ножна педаль
- Для ретельного очищення - можна спочатку наносити чистячий засіб, а потім використовувати підлогомийну машину
Баки знімаються з корпусу
- Бак для чистої води можна зняти з апарату, його зручно наповняти
- Бак для брудної води можна зняти з апарату та легко очистити
- Баки для води можна знімати як разом, так і окремо. Мають ручки для зручності.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Живлення від мережі
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|300
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|300
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|4 / 4
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|200
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|150
|Частота обертання щітки (об/хв)
|1450
|Тиск прижиму щітки (г/см²)
|100
|Витрата води (л/хв)
|0,3
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 72
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Споживана потужність (Вт)
|820
|Колір
|антрацит
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|495 x 340 x 1145
Комплектація
- Обертова щітка: 1 шт.
- Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
- Колеса для транспортування
- 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Живлення від мережі
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 30/4 C
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.