Дуже компактна та легка підлого мийна машина BR 30/4 C (11 кг). Інноваційна та ефективна альтернатива ручному прибиранню поверхонь площею від 20 до 200 м2. Підлога залишається повністю сухою після очищення, що робить цей апарат ідеальним для застосування у невеликих магазинах, ресторанах, супермаркетах, санітарних зонах та навіть готелях.

Вертикальна конструкція апарату BR 30/4 C робить її більш маневреною. Машина демонструє в 10 разів кращий результат очищення завдяки збільшеній силі прижиму щітки до поверхні підлоги, яка обертається зі швидкістю 1500 об/хв. Машина має передній та задній хід. При необхідності гумова стяжка можна підняти, натиснувши на ножну педаль. Невелика висота щітки дозволяє очищати підлогу навіть під меблями.

Особливості та переваги
Висока швидкість обертання щітки
  • У 10 разів більший контактний тиск, ніж при ручному прибиранні.
  • Циліндрична щітка ретельно очищає навіть структуровані підлогові покриття і шви.
  • Циліндрична щітка автоматично направляє машину вперед, що полегшує її рух.
Підлога відразу суха після прибирання
  • М'які всмоктуючі смужки видаляють вологу - при русі вперед і назад.
  • Підлога суха опдразу після очищення
  • Для більш інтенсивного прибирання можна відключити всмоктування.
Можна відключити всмоктування
  • Зручна ножна педаль
  • Для ретельного очищення - можна спочатку наносити чистячий засіб, а потім використовувати підлогомийну машину
Баки знімаються з корпусу
  • Бак для чистої води можна зняти з апарату, його зручно наповняти
  • Бак для брудної води можна зняти з апарату та легко очистити
  • Баки для води можна знімати як разом, так і окремо. Мають ручки для зручності.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Живлення від мережі
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 300
Ширина всмоктуючої балки (мм) 300
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 4 / 4
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 200
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 150
Частота обертання щітки (об/хв) 1450
Тиск прижиму щітки (г/см²) 100
Витрата води (л/хв) 0,3
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 72
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Споживана потужність (Вт) 820
Колір антрацит
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 495 x 340 x 1145

Комплектація

  • Обертова щітка: 1 шт.
  • Роликова щітка з мікроволокна: 1 шт.
  • Колеса для транспортування
  • 2 всмоктуючі балки, прямі: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Живлення від мережі
Аксесуари
Чистячий засіб
