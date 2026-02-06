Підлогомийна машина BR 35/12 C Bp Pack *EU

Особливості та переваги
Екстремальна маневреність дозволяє ефективно очищати сильно заставлені площі Щітка завжди розташовується впоперек напрямку руху, а усмоктувальна балка надійно висушує підлогу при русі на поворотах При необхідності може проводити очищення при русі в зворотному напрямку.
Не потребує обслуговування і в 3 рази перевершує звичайні батареї по терміну служби Батарея допускає проміжне або часткове зарядження Швидка зарядка (повністю заряджається за 3 години, напівзарядження - 1 година).
Можна переміщати від стіни під кутом 90 °.
Дуже легка конструкція
  • На 35% легше аналогічних продуктів.
  • Легко переносити по сходах та через пороги.
  • Легко транспортується.
Кермова штанга складається
  • Компактне зберігання
  • Можна перевозити в невеликих тарнспортних засобах.
Регульована по висоті рульова штанга
  • Ергономічно налаштовується під зріст оператора
В комплекті високо продуктивний вбудований зарядний пристрій
  • Зарядний пристрій вбудований в апарат, що дозволяє заряджати його в будьякий час.
  • Швидка підзарядка (повний заряд протягом 3 годин, нопівзаряд - 1 година). Можна заряджати в будь-який час.
  • Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Роликова система
  • Високий контактний тиск забезпечує видалення стійких плям.
  • Також підходить для очищення структурованих та плиткових підлог
  • Висока ефективність очищення.
Включає функцію підмітання
  • Ефективне підмітання, очищення і всмоктування в один підхід
  • Видаляє нашарування кальцію
  • Оптимізований процес миття.
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Привід за рахунок обертання щітки
Робоча ширина щіток (мм) 350
Ширина всмоктуючої балки (мм) 450
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 12 / 12
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 1400
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 1050
Тип батареї Літій-іон
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 1,5
Час заряду батареї (год) прим. 2,7
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота обертання щітки (об/хв) 700 - 1500
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Ширина розвороту (мм) 1050
Витрата води (л/хв) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) макс. 65
Споживана потужність (Вт) 500
Колір антрацит
Повна нормативна маса (кг) 48
Маса (без приладдя) (кг) 36
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 930 x 420 x 1100

Комплектація

  • Обертова щітка: 1 шт.
  • Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
  • Колеса для транспортування
  • Всмоктуюча балка, пряма: 1 шт.

Оснащення

  • Система 2 резервуарів
  • Змінний тиск прижиму
Відео

Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 35/12 C Bp Pack *EU

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
