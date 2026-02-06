Підлогомийна машина BR 35/12 C Bp Pack *EU
Особливості та переваги
Технологія KART: управління шляхом повороту щіточної головки на кут до 200 ° в обидві сторониЕкстремальна маневреність дозволяє ефективно очищати сильно заставлені площі Щітка завжди розташовується впоперек напрямку руху, а усмоктувальна балка надійно висушує підлогу при русі на поворотах При необхідності може проводити очищення при русі в зворотному напрямку.
Потужна літій-іонна акумуляторна батареяНе потребує обслуговування і в 3 рази перевершує звичайні батареї по терміну служби Батарея допускає проміжне або часткове зарядження Швидка зарядка (повністю заряджається за 3 години, напівзарядження - 1 година).
Еталон компактностіМожна переміщати від стіни під кутом 90 °.
Дуже легка конструкція
- На 35% легше аналогічних продуктів.
- Легко переносити по сходах та через пороги.
- Легко транспортується.
Кермова штанга складається
- Компактне зберігання
- Можна перевозити в невеликих тарнспортних засобах.
Регульована по висоті рульова штанга
- Ергономічно налаштовується під зріст оператора
В комплекті високо продуктивний вбудований зарядний пристрій
- Зарядний пристрій вбудований в апарат, що дозволяє заряджати його в будьякий час.
- Швидка підзарядка (повний заряд протягом 3 годин, нопівзаряд - 1 година). Можна заряджати в будь-який час.
- Зарядний пристрій автоматично відключається. Та не розряджається в режимі очікування.
Роликова система
- Високий контактний тиск забезпечує видалення стійких плям.
- Також підходить для очищення структурованих та плиткових підлог
- Висока ефективність очищення.
Включає функцію підмітання
- Ефективне підмітання, очищення і всмоктування в один підхід
- Видаляє нашарування кальцію
- Оптимізований процес миття.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Привід за рахунок обертання щітки
|Робоча ширина щіток (мм)
|350
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|450
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|12 / 12
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|1400
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|1050
|Тип батареї
|Літій-іон
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 1,5
|Час заряду батареї (год)
|прим. 2,7
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота обертання щітки (об/хв)
|700 - 1500
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ширина розвороту (мм)
|1050
|Витрата води (л/хв)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|макс. 65
|Споживана потужність (Вт)
|500
|Колір
|антрацит
|Повна нормативна маса (кг)
|48
|Маса (без приладдя) (кг)
|36
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|930 x 420 x 1100
Комплектація
- Обертова щітка: 1 шт.
- Батарея та зарядний пристрій включені в комплект постачання
- Колеса для транспортування
- Всмоктуюча балка, пряма: 1 шт.
Оснащення
- Система 2 резервуарів
- Змінний тиск прижиму
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для BR 35/12 C Bp Pack *EU
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.