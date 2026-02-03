Підлогомийна машина BD 50/70 R Bp Classic
Для прибирання площ у 2000 м² за годину: акумуляторна підлогомиюча машина з сидінням для оператора і дисковою щітковою головою BD 50/70 R Classic.
Надзвичайно проста у використанні, завдяки кольоровому кодуванню основних елементів, акумуляторна підлогомиюча машина з сидінням для водія - BD 50/70 R Classic. Це компактна та невелика машина з ергономічним дизайном полегшує роботу і транспортування, тим самим забезпечує високу ступінь маневреності. Завдяки цьому машина класу 70 л стає чудовою альтернативою машині з ручним керуванням. Велика кількість деталей допоможуть вам в щоденній роботі: Home Base - система кріплень гачків для зручного перевезення ручного інвентарю і установки лотка для миючих засобів та аксесуарів, або аналогічно на машині закріплюються мішки для сміття та моп для попереднього підмітання. Машина конфігурується за запитом клієнта, вартість розраховується в залежності від конфігурації.
Особливості та переваги
Простота управлінняНаочна панель управління зі зрозумілою символікою. Простота освоєння машини. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Технологія дискової щіткиМіцне конструктивне виконання з інтегрованою дисковою щітковою головою Висока продуктивність завдяки великій робочій ширині Заміна щіток натисканням педалі
Компактний, вузький дизайнДуже маневрена машина Відмінний огляд робочої зони Зручність транспортування.
Додаткові аксесуари: моп для попереднього підмітання
- Збирає сухе сміття, що полегшує процес прибирання
- Допомагає запобігти блокуванню всмоктуючого каналу
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Батарея
|Привід ходової частини
|Тяговий двигун
|Робоча ширина щіток (мм)
|510
|Ширина всмоктуючої балки (мм)
|850
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|70 / 75
|Теор. продуктивність за площею (м²/год)
|2805
|Практ. продуктивність за площею (м²/год)
|2000
|Батарея (В)
|24
|Час роботи від комплекту батарей (год)
|макс. 2,5
|Частота обертання щітки (об/хв)
|180
|Тиск прижиму щітки (г/см²/кг)
|13 / 20
|Ширина розвороту (мм)
|1650
|Витрата води (л/хв)
|макс. 2,3
|Споживана потужність (Вт)
|1400
|Повна нормативна маса (кг)
|345
|Маса (без приладдя) (кг)
|112
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1310 x 590 x 1060
Комплектація
- Дискова щітка: 1 шт.
- V-подібна всмоктуюча балка
Оснащення
- Потужний тяговий привід
- Автоматичне вимкнення подачі води
- Електромагнітні клапани
- Система 2 резервуарів
Відео