Підлогомийна машина BD 50/70 R Bp Classic

Для прибирання площ у 2000 м² за годину: акумуляторна підлогомиюча машина з сидінням для оператора і дисковою щітковою головою BD 50/70 R Classic.

Надзвичайно проста у використанні, завдяки кольоровому кодуванню основних елементів, акумуляторна підлогомиюча машина з сидінням для водія - BD 50/70 R Classic. Це компактна та невелика машина з ергономічним дизайном полегшує роботу і транспортування, тим самим забезпечує високу ступінь маневреності. Завдяки цьому машина класу 70 л стає чудовою альтернативою машині з ручним керуванням. Велика кількість деталей допоможуть вам в щоденній роботі: Home Base - система кріплень гачків для зручного перевезення ручного інвентарю і установки лотка для миючих засобів та аксесуарів, або аналогічно на машині закріплюються мішки для сміття та моп для попереднього підмітання. Машина конфігурується за запитом клієнта, вартість розраховується в залежності від конфігурації.

Особливості та переваги
Підлогомийна машина BD 50/70 R Bp Classic: Простота управління
Простота управління
Наочна панель управління зі зрозумілою символікою. Простота освоєння машини. Ряд виділених жовтим кольором елементів управління забезпечують простоту експлуатації
Підлогомийна машина BD 50/70 R Bp Classic: Технологія дискової щітки
Технологія дискової щітки
Міцне конструктивне виконання з інтегрованою дисковою щітковою головою Висока продуктивність завдяки великій робочій ширині Заміна щіток натисканням педалі
Підлогомийна машина BD 50/70 R Bp Classic: Компактний, вузький дизайн
Компактний, вузький дизайн
Дуже маневрена машина Відмінний огляд робочої зони Зручність транспортування.
Додаткові аксесуари: моп для попереднього підмітання
  • Збирає сухе сміття, що полегшує процес прибирання
  • Допомагає запобігти блокуванню всмоктуючого каналу
Специфікації

Технічні характеристики

Тип приводу Батарея
Привід ходової частини Тяговий двигун
Робоча ширина щіток (мм) 510
Ширина всмоктуючої балки (мм) 850
Об'єм баків для чистої / брудної води (л) 70 / 75
Теор. продуктивність за площею (м²/год) 2805
Практ. продуктивність за площею (м²/год) 2000
Батарея (В) 24
Час роботи від комплекту батарей (год) макс. 2,5
Частота обертання щітки (об/хв) 180
Тиск прижиму щітки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина розвороту (мм) 1650
Витрата води (л/хв) макс. 2,3
Споживана потужність (Вт) 1400
Повна нормативна маса (кг) 345
Маса (без приладдя) (кг) 112
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Комплектація

  • Дискова щітка: 1 шт.
  • V-подібна всмоктуюча балка

Оснащення

  • Потужний тяговий привід
  • Автоматичне вимкнення подачі води
  • Електромагнітні клапани
  • Система 2 резервуарів
Відео

Аксесуари
