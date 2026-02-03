Надзвичайно проста у використанні, завдяки кольоровому кодуванню основних елементів, акумуляторна підлогомиюча машина з сидінням для водія - BD 50/70 R Classic. Це компактна та невелика машина з ергономічним дизайном полегшує роботу і транспортування, тим самим забезпечує високу ступінь маневреності. Завдяки цьому машина класу 70 л стає чудовою альтернативою машині з ручним керуванням. Велика кількість деталей допоможуть вам в щоденній роботі: Home Base - система кріплень гачків для зручного перевезення ручного інвентарю і установки лотка для миючих засобів та аксесуарів, або аналогічно на машині закріплюються мішки для сміття та моп для попереднього підмітання. Машина конфігурується за запитом клієнта, вартість розраховується в залежності від конфігурації.