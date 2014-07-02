Підмітальна машина KM 150/500 R D
Дизельна, з гідравлічним тяговим приводом промислова прибиральна машина KM 150 /500 RD з трьома колесами заднього рульового управління. Для вирішення важких завдань у будівництві, металургії, ливарному та інших виробництвах з великою кількістю відходів. Ця машина легко очистить заводську територію як від пилу, так і від виробничих відходів.
KM 150 /500 RD - промислова прибиральна машина з низьким споживанням дизельного палива вражає відмінною продуктивністю. Ця надійна машина підходить для екстремальних робочих місць, наприклад, на будівництві, в металообробній промисловості або в ливарних цехах, а також в інших областях з великою кількістю виробничих відходів. Велике сміття надійно збирається пилососом. Основна циліндрична щітка автоматично підлаштовується під нерівності поверхні, а інноваційна система підмітання знижує знос до мінімуму. Основні щітки легко можна замінити без додаткових інструментів. Контейнер для відходів автоматично закривається при транспортуванні. Два горизонтально встановлених плоских складчастих фільтра забезпечують прибирання без розповсюдження пилу. Ефективне очищення фільтра механізмом з двома шкребками. Фільтри легко замінюються без додаткових інструментів. Легкий доступ до електродвигуна. Режим роботи легко вибирається завдяки простій концепції управління (система EASY).
Особливості та переваги
Продумана концепція контейнераПлоский складчастий фільтр з площею поверхні з 7 м ². Ефективне очищення фільтра механізмом з двома скребками. Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Комфортабельне робоче місцеВсі елементи управління розташовані наглядно і легко доступні для оператора. Всі індикатори знаходяться в полі зору.
Простота управління і обслуговуванняПрості і випробувані технічні рішення: гідравлічний привід і електрообладнання замість електроніки. Зручний доступ до моторного відсіку прискорює виконання робіт з технічного обслуговування. Заміна циліндричної щітки і плоского складчастого фільтру без застосування інструментів.
Робота дизеля
- Тривалі інтервали безперервної роботи
- Висока швидкість руху і прибирання
4-колісне шасі (опція)
- Збільшує тягове зусилля при русі по слизьких і нерівних поверхнях.
- Підвищує комфорт і безпеку руху.
- Зменшує навантаження на чутливі покриття для підлоги.
Гідравлічне розвантаження бункера
- Просте і надійне спорожнення сміттєзбірника.
- Висота підйому до 1,52 м
Принцип замітання
- Ефективний збір дрібного і крупного сміття.
- Прибирання не супроводжується підйомом пилу.
Широкий вибір аксесуарів і додаткових комплектів.
- Зручна адаптація до індивідуальних потреб прибирання
- Вражаючі обладнання місця для оператора (наприклад, комфортабельна кабіна , кондиціонер, опалення )
- Друга і третя бічні щітки - за запитом
Гідравлічний привід ходової частини та підмітального механізму
- Низькі витрати на обслуговування.
- Відсутність зносу.
- Особливо великий термін служби.
Циклонний фільтр
- Збільшений термін служби фільтра електродвигуна.
- Збільшено інтервали технічного обслуговування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тип приводу
|Дизель
|Привід ходової частини
|4-тактний двигун
|Виробник двигуна
|Yanmar
|Потужність приводу (кВт)
|18,6
|Макс. продуктивність за площею (м²/год)
|18000
|Робоча ширина (мм)
|1200
|Робоча ширина з однією бічною щіткою (мм)
|1500
|Робоча ширина з 2 двома бічними щітками (мм)
|1800
|Бункер (л)
|500
|Допустимий кут підйому (%)
|18
|Робоча швидкість (км/год)
|12
|Площа поверхні фільтра (м²)
|7
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|1440
|Робоча маса (кг)
|1440
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|2442 x 1570 x 1640
Комплектація
- Колеса з пневматичними шинами
Оснащення
- Пристрій ручного очищення фільтра
- Регульована циліндрична щітка
- Рульовий механізм із підсилювачем
- Регулювання потоку всмоктуваного повітря
- Принцип замітання
- Тяговий привід переднього ходу
- Тяговий привід заднього ходу
- Система всмоктування
- Гідравлічне розвантаження бункера
- Використання на відкритому повітрі
- Лічильник напрацювання
- Функція підмітання (можна відключити)
- Автоматичне відхилення бічної щітки
Відео
Області застосування
- Для промислових об'єктів (ливарні цехи, цементні заводи), складські та логістичні комплекси, паркінги, будівельні майданчики, аеропорти і порти