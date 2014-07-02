KM 150 /500 RD - промислова прибиральна машина з низьким споживанням дизельного палива вражає відмінною продуктивністю. Ця надійна машина підходить для екстремальних робочих місць, наприклад, на будівництві, в металообробній промисловості або в ливарних цехах, а також в інших областях з великою кількістю виробничих відходів. Велике сміття надійно збирається пилососом. Основна циліндрична щітка автоматично підлаштовується під нерівності поверхні, а інноваційна система підмітання знижує знос до мінімуму. Основні щітки легко можна замінити без додаткових інструментів. Контейнер для відходів автоматично закривається при транспортуванні. Два горизонтально встановлених плоских складчастих фільтра забезпечують прибирання без розповсюдження пилу. Ефективне очищення фільтра механізмом з двома шкребками. Фільтри легко замінюються без додаткових інструментів. Легкий доступ до електродвигуна. Режим роботи легко вибирається завдяки простій концепції управління (система EASY).