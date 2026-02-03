Професійний пилосос сухого прибирання T 11/1 Classic HEPA
Гігієнічність та економічність: пилосос для сухого прибирання T 11/1 Classic HEPA відрізняється високою потужністю всмоктування, обладнаний фільтром HEPA 14, має малу вагу і оптимальний з точки зору співвідношення ціни і якості. Завдяки фільтру НЕРА 14 забезпечуються високі стандарти гігієни повітря і навіть фільтрація частинок SARS-CoV-2.
Завдяки фільтру HEPA-14 зі ступенем фільтрації 99,995% пилосос для сухого прибирання T 11/1 Classic HEPA відповідає стандартам безпеки для гігієнічно чутливих зон, наприклад, таких, як кабінети лікарів або лікарні. Фільтр затримує навіть найдрібніші частинки, такі як віруси, аерозолі і мікроби розміром в кілька мікрометрів і сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822: 2019. Міцний, надійний, надзвичайно економічний пилосос створює розрідження (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при потужності споживання всього 850 Вт і, таким чином, гарантує відмінні результати всмоктування з дуже низьким робочим шумом всього 61 дБ (A). Це означає, що їм можна користуватися в будь-який час доби, в тому числі в місцях, з підвищеною вимогою до рівня звуку. При ємності 11 літрів, вага пилососа становить всього 4,2 кг. Має практичну ручку для перенесення і ергономічну форму, стійку до перекидання. T 11/1 Classic HEPA дуже компактний, зручний при перенесенні і забезпечує тривалу роботу без втоми. Такі аксесуари, як всмоктувальні трубки і насадка для підлоги, можна зручно розмістити на пилососі. У комплект входить фільтр-мішок з флісу.
Особливості та переваги
Невелика вага
- Можливість легкого перенесення по сходах (у т. ч. однією рукою).
- Менша вага за однакового об'єму контейнера порівняно з моделями конкурентів.
- Продумана конструкція апарату гарантує тривалі періоди роботи без втоми.
Дуже низький рівень шуму - всього 61 дБ(А)
- Ідеально підходить для роботи в зонах з особливими вимогами до рівня шуму і в темний час доби.
- Низький рівень шуму під час роботи захищає користувача.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Розрідження (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Витрата повітря (л/с)
|40
|Споживана потужність (Вт)
|850
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|11
|Стандартна номінальна ширина ( )
|DN 35
|Довжина кабелю. (м)
|7,5
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|61
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,29
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,271
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|385 x 285 x 385
Комплектація
- Довжина всмоктувального шлангу: 2 м
- Коліно: Пластик
- Кількість всмоктувальних трубок: 3 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 350 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Комбінована насадка для підлоги.
- Кількість фільтр-мішків: 1 шт.
- Матеріал фільтр-мішків: з нетканого матеріалу
- Фільтр захисту електродвигуна
- Тип фільтра HEPA: Фільтр HEPA 14
- Стаціонарний основний фільтр: з нетканого матеріалу
Оснащення
- Матеріал контейнера для сміття.: Пластик
- Тримач для кабелю живлення
- Інтегрований органайзер для аксесуарів
Відео
Області застосування
- Ідеальне рішення для клінінгових компаній, прибирання в готелях, ресторанах та магазинах
- Широкі можливості застосування на об'єктах з високими санітарними вимогами
- Для твердих поверхонь, таких як кахель, природний камінь, ПВХ, лінолеум.
- Килимове покриття.
- Охорона здоров'я
Аксесуари
Запчастини для T 11/1 Classic HEPA
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.