Завдяки фільтру HEPA-14 зі ступенем фільтрації 99,995% пилосос для сухого прибирання T 11/1 Classic HEPA відповідає стандартам безпеки для гігієнічно чутливих зон, наприклад, таких, як кабінети лікарів або лікарні. Фільтр затримує навіть найдрібніші частинки, такі як віруси, аерозолі і мікроби розміром в кілька мікрометрів і сертифікований відповідно до стандарту випробувань DIN EN 1822: 2019. Міцний, надійний, надзвичайно економічний пилосос створює розрідження (вакуум) 235 мбар / 23,5 кПа при потужності споживання всього 850 Вт і, таким чином, гарантує відмінні результати всмоктування з дуже низьким робочим шумом всього 61 дБ (A). Це означає, що їм можна користуватися в будь-який час доби, в тому числі в місцях, з підвищеною вимогою до рівня звуку. При ємності 11 літрів, вага пилососа становить всього 4,2 кг. Має практичну ручку для перенесення і ергономічну форму, стійку до перекидання. T 11/1 Classic HEPA дуже компактний, зручний при перенесенні і забезпечує тривалу роботу без втоми. Такі аксесуари, як всмоктувальні трубки і насадка для підлоги, можна зручно розмістити на пилососі. У комплект входить фільтр-мішок з флісу.