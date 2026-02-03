Професійний електровіник EB 30/1 Li-Ion
Перший електровіник з живленням від акумуляторної батареї для професійного використання Karcher EB 30/1 Li-Ion Professional. З обертовою щіткою і контейнером для сміття ця нова модель є одночасно і віником, і совком. Її можна використовувати для збору сміття та бруду з твердих поверхонь і килимових покриттів швидко, безшумно (56 дБ / A) і надійно в робочий час.
EB 30/1 Li-Ion має ножний перемикач включення / виключення. З висотою всього 90 мм, пристрій є досить плоским, щоб з його допомогою прибирати простір під радіаторами і меблями з низькою посадкою. Пил може бути зібраний, навіть якщо вона у двох міліметрах від країв. Телескопічна ручка щітки може бути легко пристосована під зріст користувача, а універсальний шарнір дозволяє їй рухатися у всіх напрямках. У неробочому стані він перебуває у вертикальному положенні. Електричний віник може працювати протягом приблизно 30 хвилин на килимах і 45 хвилин на твердих підлогах до того, як потужна нікель-кадмієва батарея потребує підзарядки. У комплекті - швидкозарядний пристрій BC 1/1.8. Волосся, що намоталося навколо щітки, може бути легко видалене при проведенні ножем по спеціальній канавці.
Особливості та переваги
Простота заміни акумулятора
Заміна щітки без застосування інструментівЦиліндрична щітка легко знімається для очищення або заміни
Швидкозарядний пристрій
Контейнер для сміття легко вийняти та встановити знову
- Швидка та легка гігієнічна утилізація сміття без контакту з брудом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робоча ширина (мм)
|300
|Об'єм сміттєзбірника (л)
|1
|Рівень звукового тиску (дБ(А))
|56
|Зарядний струм (A)
|1,8
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Тип акумулятора
|Літій-іонний акумулятор
|Напруга (В)
|7,2
|Ємність батареї
|(2,5 А·год)
|Час роботи від одного заряду на твердих покриттях (хв)
|51
|Час роботи від одного заряду на килимових покриттях (хв)
|41
|Колір
|антрацит
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,085
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 300 x 1340
Комплектація
- Швидкозарядний пристрій BC 1/1.8
- Стандартна роликова щітка
- Регульована по висоті телескопічна штанга з рукояткою
- Сміттєзбірник
Аксесуари
Запчастини для EB 30/1 Li-Ion
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.