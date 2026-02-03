Професійний електровіник EB 30/1 Li-Ion

Перший електровіник з живленням від акумуляторної батареї для професійного використання Karcher EB 30/1 Li-Ion Professional. З обертовою щіткою і контейнером для сміття ця нова модель є одночасно і віником, і совком. Її можна використовувати для збору сміття та бруду з твердих поверхонь і килимових покриттів швидко, безшумно (56 дБ / A) і надійно в робочий час.

EB 30/1 Li-Ion має ножний перемикач включення / виключення. З висотою всього 90 мм, пристрій є досить плоским, щоб з його допомогою прибирати простір під радіаторами і меблями з низькою посадкою. Пил може бути зібраний, навіть якщо вона у двох міліметрах від країв. Телескопічна ручка щітки може бути легко пристосована під зріст користувача, а універсальний шарнір дозволяє їй рухатися у всіх напрямках. У неробочому стані він перебуває у вертикальному положенні. Електричний віник може працювати протягом приблизно 30 хвилин на килимах і 45 хвилин на твердих підлогах до того, як потужна нікель-кадмієва батарея потребує підзарядки. У комплекті - швидкозарядний пристрій BC 1/1.8. Волосся, що намоталося навколо щітки, може бути легко видалене при проведенні ножем по спеціальній канавці.

Особливості та переваги
Професійний електровіник EB 30/1 Li-Ion: Простота заміни акумулятора
Простота заміни акумулятора
Професійний електровіник EB 30/1 Li-Ion: Заміна щітки без застосування інструментів
Заміна щітки без застосування інструментів
Циліндрична щітка легко знімається для очищення або заміни
Професійний електровіник EB 30/1 Li-Ion: Швидкозарядний пристрій
Швидкозарядний пристрій
Контейнер для сміття легко вийняти та встановити знову
  • Швидка та легка гігієнічна утилізація сміття без контакту з брудом.
Специфікації

Технічні характеристики

Робоча ширина (мм) 300
Об'єм сміттєзбірника (л) 1
Рівень звукового тиску (дБ(А)) 56
Зарядний струм (A) 1,8
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Тип акумулятора Літій-іонний акумулятор
Напруга (В) 7,2
Ємність батареї (2,5 А·год)
Час роботи від одного заряду на твердих покриттях (хв) 51
Час роботи від одного заряду на килимових покриттях (хв) 41
Колір антрацит
Маса (без приладдя) (кг) 2,8
Вага (з упаковкою) (кг) 3,085
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 250 x 300 x 1340

Комплектація

  • Швидкозарядний пристрій BC 1/1.8
  • Стандартна роликова щітка
  • Регульована по висоті телескопічна штанга з рукояткою
  • Сміттєзбірник

Відео

Аксесуари
Запчастини для EB 30/1 Li-Ion

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.