EB 30/1 Li-Ion має ножний перемикач включення / виключення. З висотою всього 90 мм, пристрій є досить плоским, щоб з його допомогою прибирати простір під радіаторами і меблями з низькою посадкою. Пил може бути зібраний, навіть якщо вона у двох міліметрах від країв. Телескопічна ручка щітки може бути легко пристосована під зріст користувача, а універсальний шарнір дозволяє їй рухатися у всіх напрямках. У неробочому стані він перебуває у вертикальному положенні. Електричний віник може працювати протягом приблизно 30 хвилин на килимах і 45 хвилин на твердих підлогах до того, як потужна нікель-кадмієва батарея потребує підзарядки. У комплекті - швидкозарядний пристрій BC 1/1.8. Волосся, що намоталося навколо щітки, може бути легко видалене при проведенні ножем по спеціальній канавці.