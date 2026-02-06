Экономное, простое в использовании и эффективное решение для тщательной очистки деликатных поверхностей – это насадка eco!Booster. Она на 50% увеличивает производительность очищения по сравнению с традиционными веерными насадками, при этом потребляя столько же ресурсов. Такой подход гарантирует не только экономию времени, но и снижение потребления воды и энергии. Благодаря равномерному и мягкому воздействию, она эффективно удаляет грязь, при этом не рискуя повредить чувствительные к повреждению материалы, включая лакированные и деревянные поверхности. Если снять насадку со струйной трубки можно удалить стойкие загрязнения. eco!Booster 180 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 7.