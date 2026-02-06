eco!Booster 180
Струйная насадка eco!Booster 180 повышает эффективность очистки на 50% в сравнении с аналогичными веерными насадками, помогая экономить ресурсы. Подходит для минимоек Kärcher K 7.
Экономное, простое в использовании и эффективное решение для тщательной очистки деликатных поверхностей – это насадка eco!Booster. Она на 50% увеличивает производительность очищения по сравнению с традиционными веерными насадками, при этом потребляя столько же ресурсов. Такой подход гарантирует не только экономию времени, но и снижение потребления воды и энергии. Благодаря равномерному и мягкому воздействию, она эффективно удаляет грязь, при этом не рискуя повредить чувствительные к повреждению материалы, включая лакированные и деревянные поверхности. Если снять насадку со струйной трубки можно удалить стойкие загрязнения. eco!Booster 180 подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 7.
Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
- Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
- Экономия энергии.
Съемная насадка
- Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
- Легкое и удобное отсоединение.
Огромная универсальность в применении
- Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 7
- Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,365
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,482
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|615 x 108 x 51
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой
Видео
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Изгороди
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Запчасти для eco!Booster 180
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.