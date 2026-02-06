Економне, просте у використанні та ефективне рішення для ретельного очищення делікатних поверхонь - це насадка eco!Booster. Вона на 50% збільшує продуктивність очищення порівняно з традиційними віяловими насадками, при цьому споживаючи стільки ж ресурсів. Такий підхід гарантує не тільки економію часу, а й зниження споживання води та електроенергії. Завдяки рівномірному і м'якому впливу, вона ефективно видаляє бруд, водночас не ризикуючи пошкодити чутливі до пошкодження матеріали, включно з лакованими і дерев'яними поверхнями. Якщо зняти насадку зі струменевої трубки можна видалити стійкі забруднення. eco!Booster 180 підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K 7.