eco!Booster 180
Струменева насадка eco!Booster 180 підвищує ефективність очищення на 50% порівняно з аналогічними віяловими насадками, допомагаючи економити ресурси. Підходить для мінімийок Kärcher K 7.
Економне, просте у використанні та ефективне рішення для ретельного очищення делікатних поверхонь - це насадка eco!Booster. Вона на 50% збільшує продуктивність очищення порівняно з традиційними віяловими насадками, при цьому споживаючи стільки ж ресурсів. Такий підхід гарантує не тільки економію часу, а й зниження споживання води та електроенергії. Завдяки рівномірному і м'якому впливу, вона ефективно видаляє бруд, водночас не ризикуючи пошкодити чутливі до пошкодження матеріали, включно з лакованими і дерев'яними поверхнями. Якщо зняти насадку зі струменевої трубки можна видалити стійкі забруднення. eco!Booster 180 підходить до всіх апаратів високого тиску Kärcher класу K 7.
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність використання води*
- Економія води.
На 50% вища енергозбереженість*
- Економія енергії.
Знімна насадка
- Гнучкі можливості застосування і зберігання.
Від'єднання насадки однією рукою за допомогою кнопок розблокування
- Легке і зручне від'єднання.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
- Особливо підходить для делікатних поверхонь, таких як фарба або дерево.
Сумісність з усіма апаратами високого тиску Kärcher класу K 7
- Чудове рішення для дооснащення апарата.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,365
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,482
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|615 x 108 x 51
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Базується на 50% більшій площі очищення, використовуючи ту саму кількість енергії та води порівняно з плоскою насадкою
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркани
- Території навколо будинку та саду
Запчастини для eco!Booster 180
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.