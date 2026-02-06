Моющая насадка для мягкой мебели, для SE

Моющая насадка для мягкой мебели – оптимальная принадлежность для чистки моющим пылесосом обивки мягкой мебели или автомобильных сидений, а также удаления пятен с ковров.

Эргономичная моющая насадка для мягкой мебели, совместимая с моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря рабочей ширине 88 мм и прозрачному смотровому окну для контроля процесса. Она идеально подходит для глубокой очистки ковров, обивки мебели, автомобильных сидений и других текстильных поверхностей, облегчая работу благодаря продуманной конструкции.

Особенности и преимущества
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Функция экстракции
Функция экстракции
Для тщательной, глубокой очистки ковров, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений и многих других текстильных поверхностей.
Моющая насадка для мягкой мебели, для SE: Прозрачное смотровое окошко
Прозрачное смотровое окошко
Обеспечивает постоянный контроль процесса чистки.
Испытанная технология экстракции от Kärcher
  • Для оптимальных результатов уборки.
Спецификации

Технические характеристики

Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Рабочая ширина (мм) 88
Цвет Черный
Вес (кг) 0,093
Вес (с упаковкой) (кг) 0,141
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 88 x 74 x 141
Области применения
  • Мягкая мебель
  • Автомобильные сиденья
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.