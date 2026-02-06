Миюча насадка для м'яких меблів, для SE

Миюча насадка для м'яких меблів - оптимальна приналежність для чищення мийним пилососом оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь, а також видалення плям з килимів.

Ергономічна миюча насадка для м'яких меблів, сумісна з миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6, забезпечує високу ефективність очищення завдяки робочій ширині 88 мм та прозорому оглядовому вікну для контролю процесу. Вона ідеально підходить для глибокого очищення килимів, оббивки меблів, автомобільних сидінь та інших текстильних поверхонь, полегшуючи роботу завдяки продуманій конструкції.

Особливості та переваги
Миюча насадка для м'яких меблів, для SE: Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Миюча насадка для м'яких меблів, для SE: Функція екстракції
Функція екстракції
Для ретельного, глибокого очищення килимів, оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь і багатьох інших текстильних поверхонь.
Миюча насадка для м'яких меблів, для SE: Прозоре оглядове вікно.
Прозоре оглядове вікно.
Забезпечує постійний контроль процесу чищення.
Випробувана технологія екстракції від Kärcher
  • Для оптимальних результатів прибирання.
Специфікації

Технічні характеристики

Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Робоча ширина (мм) 88
Колір чорний
Вага (кг) 0,093
Вага (з упаковкою) (кг) 0,141
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 88 x 74 x 141
Області застосування
  • М'які меблі
  • Автомобільні сидіння
  • Меблі для саду/тераси/балкона
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.