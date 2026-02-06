Миюча насадка для м'яких меблів, для SE
Миюча насадка для м'яких меблів - оптимальна приналежність для чищення мийним пилососом оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь, а також видалення плям з килимів.
Ергономічна миюча насадка для м'яких меблів, сумісна з миючими пилососами Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6, забезпечує високу ефективність очищення завдяки робочій ширині 88 мм та прозорому оглядовому вікну для контролю процесу. Вона ідеально підходить для глибокого очищення килимів, оббивки меблів, автомобільних сидінь та інших текстильних поверхонь, полегшуючи роботу завдяки продуманій конструкції.
Особливості та переваги
Підходить до всіх мийних пилососів Kärcher серій SE 4, SE 5 і SE 6
Функція екстракціїДля ретельного, глибокого очищення килимів, оббивки м'яких меблів або автомобільних сидінь і багатьох інших текстильних поверхонь.
Прозоре оглядове вікно.Забезпечує постійний контроль процесу чищення.
Випробувана технологія екстракції від Kärcher
- Для оптимальних результатів прибирання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Робоча ширина (мм)
|88
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,093
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,141
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|88 x 74 x 141
Області застосування
- М'які меблі
- Автомобільні сидіння
- Меблі для саду/тераси/балкона