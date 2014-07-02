Пенная насадка с баллоном, 1200 л/ч -

Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.

Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1 литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки автомобилей благодаря своему компактному дизайну.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) макс. 1200
Макс. давление (бар) 180
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,715
Принадлежности
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