Пінна насадка з балоном, 1200 л/год -

Коротка, зручна пінна трубка з регульованим кутом розпилення з 1 літровим баком миючого засобу. Ідеально підходить для очищення автомобілів завдяки своєму компактному дизайну.

Коротка, зручна пінна трубка з регульованим кутом розпилення з 1 літровим баком миючого засобу. Ідеально підходить для очищення автомобілів завдяки своєму компактному дизайну.

Специфікації

Технічні характеристики

Продуктивність (л/год) макс. 1200
Макс. тиск (бар) 180
Температура (°C) макс. 60
З'єднувальна різьба M22 x 1,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,715
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