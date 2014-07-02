Пінна насадка з балоном, 1200 л/год -
Коротка, зручна пінна трубка з регульованим кутом розпилення з 1 літровим баком миючого засобу. Ідеально підходить для очищення автомобілів завдяки своєму компактному дизайну.
Коротка, зручна пінна трубка з регульованим кутом розпилення з 1 літровим баком миючого засобу. Ідеально підходить для очищення автомобілів завдяки своєму компактному дизайну.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|макс. 1200
|Макс. тиск (бар)
|180
|Температура (°C)
|макс. 60
|З'єднувальна різьба
|M22 x 1,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,715
Аксесуари
Запчастини для Пінна насадка з балоном, 1200 л/год -
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