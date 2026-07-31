Входной фильтр для погружных насосов, малый
Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.
Прочный фильтр предварительной очистки для погружного насоса. Использование фильтра предварительной очистки особенно рекомендуется при использовании насоса в сильно загрязненной воде, например, в строительных котлованах или затопленных помещениях. Фильтр может быть использован для предотвращения попадания крупных частиц грязи в насос. Это защищает рабочее колесо и предотвращает блокировку насоса крупными частицами грязи - и таким образом улучшает его эксплуатационную надежность. Размер ячеек около 5 мм. Подходит для погружных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.
Особенности и преимущества
Надежный предварительный фильтр
- Защищает крыльчатку насоса от блокировок в результате попадания крупных частиц
Клик-система
- Легко и просто подключать к погружному насосу
Сетка размером 5мм
- Забор воды не уменьшается, но надежность работы повышается
Спецификации
Технические характеристики
|Размер ячейки (мм)
|5
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,111
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,257
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|177 x 179 x 53
Совместимая техника
Области применения
- Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи