Входной фильтр для погружных насосов, малый

Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже.

Прочный фильтр предварительной очистки для погружного насоса. Использование фильтра предварительной очистки особенно рекомендуется при использовании насоса в сильно загрязненной воде, например, в строительных котлованах или затопленных помещениях. Фильтр может быть использован для предотвращения попадания крупных частиц грязи в насос. Это защищает рабочее колесо и предотвращает блокировку насоса крупными частицами грязи - и таким образом улучшает его эксплуатационную надежность. Размер ячеек около 5 мм. Подходит для погружных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.

Особенности и преимущества
Надежный предварительный фильтр
  • Защищает крыльчатку насоса от блокировок в результате попадания крупных частиц
Клик-система
  • Легко и просто подключать к погружному насосу
Сетка размером 5мм
  • Забор воды не уменьшается, но надежность работы повышается
Спецификации

Технические характеристики

Размер ячейки (мм) 5
Цвет Черный
Вес (кг) 0,111
Вес (с упаковкой) (кг) 0,257
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 177 x 179 x 53
Области применения
  • Обеспечивает защиту погружного насоса от попадания крупных частиц грязи