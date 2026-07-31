Прочный фильтр предварительной очистки для погружного насоса. Использование фильтра предварительной очистки особенно рекомендуется при использовании насоса в сильно загрязненной воде, например, в строительных котлованах или затопленных помещениях. Фильтр может быть использован для предотвращения попадания крупных частиц грязи в насос. Это защищает рабочее колесо и предотвращает блокировку насоса крупными частицами грязи - и таким образом улучшает его эксплуатационную надежность. Размер ячеек около 5 мм. Подходит для погружных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt.