Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий
Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.
Міцний фільтр попереднього очищення для насосу. Використання фільтра попереднього очищення особливо рекомендується при використанні насоса в сильно забрудненій воді, наприклад, в будівельних котлованах або затоплених приміщеннях. Фільтр може бути використаний для запобігання потрапляння великих часток бруду в насос. Це захищає робоче колесо і запобігає блокуванню насоса великими частками бруду - і таким чином покращує його експлуатаційну надійність. Розмір осередків близько 5 мм. Підходить для дренажних насосів SP 1 - SP 5 Flat / Dirt.
Особливості та переваги
Міцний попередній фільтр
- Захищає робоче колесо насоса від завалів від гілок або частинок бруду та підвищує експлуатаційну надійність.
Клік-система
- Легко і швидко кріпиться до насоса.
Розмір бруду - макс. 5 мм
- Потік не зменшується, але підвищується експлуатаційна надійність.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір комірки (мм)
|5
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,111
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,257
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|177 x 179 x 53
Області застосування
- Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.