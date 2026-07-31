Вхідний фільтр для дренажних насосів, малий

Фільтр захищає глибинний насос від великих часток бруду і підвищує захист: надійний і простий в монтажі.

Міцний фільтр попереднього очищення для насосу. Використання фільтра попереднього очищення особливо рекомендується при використанні насоса в сильно забрудненій воді, наприклад, в будівельних котлованах або затоплених приміщеннях. Фільтр може бути використаний для запобігання потрапляння великих часток бруду в насос. Це захищає робоче колесо і запобігає блокуванню насоса великими частками бруду - і таким чином покращує його експлуатаційну надійність. Розмір осередків близько 5 мм. Підходить для дренажних насосів SP 1 - SP 5 Flat / Dirt.

Особливості та переваги
Міцний попередній фільтр
  • Захищає робоче колесо насоса від завалів від гілок або частинок бруду та підвищує експлуатаційну надійність.
Клік-система
  • Легко і швидко кріпиться до насоса.
Розмір бруду - макс. 5 мм
  • Потік не зменшується, але підвищується експлуатаційна надійність.
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір комірки (мм) 5
Колір чорний
Вага (кг) 0,111
Вага (з упаковкою) (кг) 0,257
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 177 x 179 x 53
Області застосування
  • Забезпечує захист заглибного насоса від грубих частинок бруду.