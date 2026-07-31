Міцний фільтр попереднього очищення для насосу. Використання фільтра попереднього очищення особливо рекомендується при використанні насоса в сильно забрудненій воді, наприклад, в будівельних котлованах або затоплених приміщеннях. Фільтр може бути використаний для запобігання потрапляння великих часток бруду в насос. Це захищає робоче колесо і запобігає блокуванню насоса великими частками бруду - і таким чином покращує його експлуатаційну надійність. Розмір осередків близько 5 мм. Підходить для дренажних насосів SP 1 - SP 5 Flat / Dirt.