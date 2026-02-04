Средство для чистки ковров и мягкой мебели более чем на 99 процентов состоит из натуральных ингредиентов и обеспечивает глубокую очистку волокон любых текстильных поверхностей, таких как ковры, обивка, автомобильные сиденья, обувь, матрасы или шторы. Отсутствие микропластика, силиконов, наноматериалов, красителей и фосфатов позволяет использовать его аллергикам и семьям с маленькими детьми и животными. Инновационная двухфазная система очистки сначала отсоединяет грязь от волокон, чтобы облегчить всасывание моющим пылесосом. Затем оставшаяся грязь заключается в мелкие кристаллы, которые после высыхания легко удаляются при следующей уборке. Это обеспечивает особенно тщательную очистку. Чистящее средство идеально подходит для моющих пылесосов и аппаратов пульверизационной очистки. Оно легко удаляет даже стойкие загрязнения, такие как земля, пыль, жир, остатки пищи, пятна от напитков, крема для загара или пота. Помимо этого его можно использовать в качестве пятновыводителя, нанеся в чистом виде на ткань и промокнув пятно. Оно также устраняет неприятные запахи и придает текстильным материалам натуральный свежий аромат.