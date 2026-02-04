Натуральний засіб для чищення килимів і м’яких меблів RM 519, 1л
Засіб для чищення килимів і м’яких меблів, що більш ніж на 99 % складається з натуральних інгредієнтів, забезпечує ретельне та природне очищення текстильних поверхонь. Ідеально підходить для сімей, зокрема з домашніми улюбленцями, а також для людей, схильних до алергій.
Засіб для чищення килимів і м’яких меблів на понад 99 % складається з натуральних інгредієнтів та забезпечує глибоке й делікатне очищення волокон будь-яких текстильних поверхонь — від килимів, оббивки та автомобільних сидінь до взуття, матраців і штор. Повна відсутність мікропластику, силіконів, наноматеріалів, барвників і фосфатів робить його безпечним для алергіків, сімей із дітьми та власників домашніх тварин. Інноваційна двофазна формула працює у два етапи: спочатку роз’єднує бруд із волокнами, полегшуючи його видалення мийним пилососом, а потім замикає залишки забруднень у дрібні кристали, які після висихання легко прибрати під час наступного прибирання. Засіб ідеально підходить для миючих пилососів (екстракторів), ефективно справляється навіть зі стійкими плямами — землею, пилом, жиром, залишками їжі та напоїв, слідами сонцезахисного крему чи поту. Його також можна використовувати як точковий плямовивідник, наносячи безпосередньо на тканину. Окрім ідеальної чистоти, він усуває неприємні запахи та надає текстилю приємний природний аромат свіжості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Вага (кг)
|1,007
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,15
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Забезпечує природне та потужне очищення, більш ніж на 99 % складаючись із натуральних компонентів.
- Не містить мікропластику, силіконів, наноматеріалів, фосфатів і барвників.
- Один літр концентрату економно обробляє близько 40 м² текстильних поверхонь.
- Ефективно усуває неприємні запахи, надаючи тканинам ніжний аромат свіжої білизни.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Килимове покриття.
- Килими
- Оббивка
- Автомобільні сидіння
- Матраци