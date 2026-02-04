Засіб для чищення килимів і м’яких меблів на понад 99 % складається з натуральних інгредієнтів та забезпечує глибоке й делікатне очищення волокон будь-яких текстильних поверхонь — від килимів, оббивки та автомобільних сидінь до взуття, матраців і штор. Повна відсутність мікропластику, силіконів, наноматеріалів, барвників і фосфатів робить його безпечним для алергіків, сімей із дітьми та власників домашніх тварин. Інноваційна двофазна формула працює у два етапи: спочатку роз’єднує бруд із волокнами, полегшуючи його видалення мийним пилососом, а потім замикає залишки забруднень у дрібні кристали, які після висихання легко прибрати під час наступного прибирання. Засіб ідеально підходить для миючих пилососів (екстракторів), ефективно справляється навіть зі стійкими плямами — землею, пилом, жиром, залишками їжі та напоїв, слідами сонцезахисного крему чи поту. Його також можна використовувати як точковий плямовивідник, наносячи безпосередньо на тканину. Окрім ідеальної чистоти, він усуває неприємні запахи та надає текстилю приємний природний аромат свіжості.