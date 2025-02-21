Телескопическая струйная трубка TLA 4
Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.
При помощи телескопической струйной трубки можно быстро и легко очищать труднодоступные места, в т. ч. высоко расположенные участки фасадов. Еще одним ее преимуществом является наличие поворачивающегося на 180° шарнира, позволяющего очищать стекла зимних садов, наклонные крыши или навесы для автомобилей. Телескопический механизм, легко управляемый нажатием кнопки, обеспечивает раздвижение трубки в пределах от 1,20 до 3,70 м, что позволяет очищать поверхности на высоте до 5 м. К трубке очень легко прикрепляются пистолеты всех типов. При использовании пистолетов Full Control Plus или Smart Control давление можно удобно регулировать при помощи пистолета.
Особенности и преимущества
Регулируемый шарнирШирокие функциональные возможности.
Удобное изменение рабочей длиныДля выдвигания секций достаточно простого нажатия кнопки.
Удобство соединения с пистолетомИмеющийся пистолет легко присоединяется к предусмотренному креплению.
Байонетное соединение
- Удобное присоединение любых принадлежностей Kärcher.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|2,805
|Масса (с упаковкой) (кг)
|3,729
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|3780 x 120 x 233
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact *MX
- K 3 Compact Car
- K 3 Compact Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control *AR
- K 3 Full Control *CH
- K 3 Full Control *CN
- K 3 Full Control *MX
- K 3 Full Control *PE
- K 3 Full Control Brush *EU
- K 3 Full Control Home *AU
- K 3 Full Control Home T150 & Pipe*EU
- K 3 Full Control Home T150 *CH
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 HR Plus
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Car
- K 3 Horizontal FJ
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Induction
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Prem Full Control Car Home&Deck *AU
- K 3 Premium
- K 3 Premium *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *CH
- K 3 Premium Full Control Car & Home *GB
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 3 Premium Power Control Deck
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Silent Veranda, 50 Гц
- K 3.100 Premium (127V)
- K 3.110 (127V) *BR
- K 3.190 *AU
- K 3.190 *CN
- K 3.190 *EU
- K 3.190 T250 *AU
- K 3.200
- K 3.500
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 5 Basic
- K 5 WCM
- K 7 Compact
- K 2 Compact Car
Области применения
- Фасады
- Зимние сады
- Навесы (например, для автомобилей)
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.