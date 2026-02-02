RM 527 Pěnový čistič, 5l

S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Intenzivní pěna - silná, dobře přilnavá a velmi účinná pěna
  • Odstraňuje typické nečistoty z komunikací, jako jsou prach, zbytky listí nebo biologické usazeniny atd.
  • Ideální pro čištění vozidel, motocyklů, obytných vozů a člunů
  • Ke zpracování pěnovacími tryskami Kärcher
  • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher a pěnovací tryskou Kärcher
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
RM 527 Pěnový čistič, 5l
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • H315 Dráždí kůži.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P264 Po manipulaci důkladně omyjte
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P302 + P352b PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Auta
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Obytné vozy
Příslušenství