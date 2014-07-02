Čistič dřeva, 5l
Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|5
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hmotnost (kg)
|5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Pro čištění všech citlivých dřevěných povrchů, univerzálně použitelný
- Rozpouští olej/tuk a minerální nečistoty
- Odstraňuje řasy, saze a zbytky minerálních látek
- Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
- Mimořádně šetrný k materiálům
- Hodnota pH v koncentrátu cca 9
- Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
- Použitelný i pro manuální zpracování.
- Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
- Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
- Dřevěné podlahy
- Terasa
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek