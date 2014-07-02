Čistič dřeva, 5l

Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Pro čištění všech citlivých dřevěných povrchů, univerzálně použitelný
  • Rozpouští olej/tuk a minerální nečistoty
  • Odstraňuje řasy, saze a zbytky minerálních látek
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Hodnota pH v koncentrátu cca 9
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Použitelný i pro manuální zpracování.
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Oblasti použití
  • Dřevěné podlahy
  • Terasa
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
