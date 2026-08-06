UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ RM 553

Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 5,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 180 x 250
Vlastnosti
  • Tekutý univerzální čistič, mimořádně šetrný k materiálům
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
  • Bez námahy odstraní nečistoty ze všech vodotěsných povrchů
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Neutrální pH hodnota
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Univerzální čistič RM 553
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
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Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Vozidla