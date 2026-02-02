Univerzální čisticí prostředek RM 555, 5l

Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 5
Jednotka balení (Kusy) 1
Hmotnost (kg) 5,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Tekutý univerzální čistič, mimořádně šetrný k materiálům
  • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
  • Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
  • Bez námahy odstraní nečistoty ze všech vodotěsných povrchů
  • Mimořádně šetrný k materiálům
  • Neutrální pH hodnota
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Rychlé a efektivní čištění při použití s vysokotlakými čističi Kärcher
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Vozidla
Příslušenství