WR 10
V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem umožňuje nástavec na hubení plevele WR 10 rychlé a důklůdné hubení plevele. Součástí je hlavice o velikosti 10 cm a adaptér trysek.
Až 98 °C teplá voda z vysokotlakého čističe s ohřevem Kärcher a náš nástavec na hubení plevele WR 10 s hlavou o velikosti 10 centimetrů garantují efektivní a účinné hubení plevele i na malém prostoru. O optimální průtok teplé vody se přitom stará integrovaný adaptér trysek, který kromě toho umožňuje použití jakéhokoli z našich vysokotlakých čističů. Kompaktní design a nízká hmotnost nástavce na hubení plevele vám usnadní práci a umožní bez problémů i delší práci bez přerušení.
Charakteristické znaky a výhody
Efektivní hubení plevele optimálním spojením nástavce na hubení plevele a vysokotlakého čističe
Kompaktní nástavec na hubení plevele s nízkou hmotností
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Efektivní a pohodlné hubení plevele bez použití chemie v komunálním prostředí
Náhradní díly WR 10
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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