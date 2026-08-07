Big round brush cover set
To premium mikrofiberovertræk til den store rundbørste, til at fjerne snavs bedre og for skinnende resultater når man bruger den store rundbørste.
Løsner og opsamler snavs og fedt endnu mere effektivt. Ideel til især tungt og genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogepladen kan fjernes uden besvær.
Funktioner og fordele
Premium mikrofibre.
- Ideel til skånsom rengøring af meget genstridig snavs på alle hårde overflader i køkkener og badeværelser.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Arbejdsområder i køkkenet
- Håndvask / vask
- Kogeplader.
- Brusebad / badekar
- Køleskab ude og inde
- Inderside af skabe og skuffer
- Emhætter.
- Rustfri stål