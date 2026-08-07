WV Indendørs Microfiberklud
Microfiberklud med velcropåsætning til optimal fjernelse af snav med WV’s sprayflaske til alle glatte overflader.
Takket være velcrosystem, kan microfiberkluden nemt påsættes på sprayflasken.
Funktioner og fordele
Mikrofiberklud
- For stribefrie vinduer
Velcrolukning
- Takket være Velcro systemet, kan mikrofiberkluden meget let og hurtigt udskiftes.
Passer til WV Sprayflaske (2.633-129.0)
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Tekstil sammensat af fibre
|85% Polyester, 15% Polyamid.
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Fliser
- Spejle