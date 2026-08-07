WV Indendørs Microfiberklud

Microfiberklud med velcropåsætning til optimal fjernelse af snav med WV’s sprayflaske til alle glatte overflader.

Takket være velcrosystem, kan microfiberkluden nemt påsættes på sprayflasken.

Funktioner og fordele
Mikrofiberklud
  • For stribefrie vinduer
Velcrolukning
  • Takket være Velcro systemet, kan mikrofiberkluden meget let og hurtigt udskiftes.
Passer til WV Sprayflaske (2.633-129.0)
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Tekstil sammensat af fibre 85% Polyester, 15% Polyamid.
Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 275 x 30
Anvendelsesområder
  • Vindue og glasoverflader.
  • Fliser
  • Spejle