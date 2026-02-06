Filter WD/SE
Kassettfilter peene ja jämeda mustuse ja vedelike imemiseks ilma filtrit vahetamata. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele Home & Garden ning pihustusekstraktoritele.
Kassettfilter KFI 3310 võimaldab märg- ja kuivtolmuimemist ilma filtrivahetustest tingitud tüütute katkestusteta. Kassettfiltrit saab hõlpsasti sisestada ja eemaldada seda keerates – ilma täiendavate lukustuselementideta. Välja töötatud kasutajasõbralikuna Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivatolmuimejatele WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 ja MV 3, samuti Kärcheri pihustusekstraktoritele SE 4, SE 4001 ja SE 4002.
Omadused ja tulu
Kassettfilter
- Märg ja kuivtolmuimejad, mis ei vaja filtri vahetamist.
- Lihtne filtri kinnitamine ja eemaldamine keeramisega ilma täiendavate lukustuselementideta.
Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Värvus
|Pruun
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|122 x 122 x 115
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Peen mustus
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Vedelikud