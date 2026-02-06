Kassettfilter KFI 3310 võimaldab märg- ja kuivtolmuimemist ilma filtrivahetustest tingitud tüütute katkestusteta. Kassettfiltrit saab hõlpsasti sisestada ja eemaldada seda keerates – ilma täiendavate lukustuselementideta. Välja töötatud kasutajasõbralikuna Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivatolmuimejatele WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 ja MV 3, samuti Kärcheri pihustusekstraktoritele SE 4, SE 4001 ja SE 4002.