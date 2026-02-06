Tänu ekraanile, millel kuvatakse surve- ja puhastusvahendi režiimid ja mida on lihtne lugeda kõigis ilmastikutingimustes, on Kärcheri kõrgsurve-pesupüstoli G 120 Q abil puhastusprotsessi oluliselt parem kontrollida. Nõrka, keskmist ja tugevat surveastet ja puhastusvahendi pihustamise režiimi saab lihtsasti reguleerida, keerates lihtsalt pesutoru. Quick Connect kiirühendusega pesupüstol sobib Kärcheri K 3 klassi survepesuritele Power Control ja Full Control.