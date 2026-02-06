Kõrgsurvepüstol G 120 Q
Kärcheri K 3 Full Control survepesuritele ette nähtud kõrgsurve-pesupüstoli G 120 Q ekraanile kuvatakse kasutatav surveaste ja puhastusvahendi pihustamise režiim. Kiirühendusega Quick Connect.
Tänu ekraanile, millel kuvatakse surve- ja puhastusvahendi režiimid ja mida on lihtne lugeda kõigis ilmastikutingimustes, on Kärcheri kõrgsurve-pesupüstoli G 120 Q abil puhastusprotsessi oluliselt parem kontrollida. Nõrka, keskmist ja tugevat surveastet ja puhastusvahendi pihustamise režiimi saab lihtsasti reguleerida, keerates lihtsalt pesutoru. Quick Connect kiirühendusega pesupüstol sobib Kärcheri K 3 klassi survepesuritele Power Control ja Full Control.
Omadused ja tulu
Varupüstol Kärcheri survepesuritele Power Control ja Full Control klassist K 3.
- Pihusti lihtsaks vahetamiseks.
Lihtsasti loetav ekraan, millele kuvatakse surve- ja pesuvahendi seadistused
- Puhastatavale objektile sobiva survetaseme lihtsaks valimiseks.
Konnektor Quick Connect
- Kiirühendussüsteem võimaldab pesupüstoli ja kõrgsurvevooliku kiirelt ühendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|432 x 42 x 216