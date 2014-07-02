Põhjalikuks märg- ja kuivpuhastuseks ning peenema mustuse ja suure tolmu koristamiseks: Kärcheri tolmuimejatele mõeldud märg- ja kuivpuhastusotsak DN 35, mille töölaius on 300 mm. Põrandaotsak NT on valmistatud vastupidavast plastmassist ja sellel on külgrullikud, harjaribad ja lihtsasti vahetatavad kummiribad. Madal raskuskese muudab selle lihtsasti käsitsetavaks.