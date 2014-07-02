Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, standardvarustuses plastmassist, DN 35
Kuiv- ja märgimemiseks mõeldud plastmassist põrandaotsak mõõduga DN 35. Otsakul on külgrullikud, harjaribad ja kummiribad. Töölaius: 300 mm.
Põhjalikuks märg- ja kuivpuhastuseks ning peenema mustuse ja suure tolmu koristamiseks: Kärcheri tolmuimejatele mõeldud märg- ja kuivpuhastusotsak DN 35, mille töölaius on 300 mm. Põrandaotsak NT on valmistatud vastupidavast plastmassist ja sellel on külgrullikud, harjaribad ja lihtsasti vahetatavad kummiribad. Madal raskuskese muudab selle lihtsasti käsitsetavaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kogus (tk.)
|1
|Laius (mm)
|300
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) ( )
|300 x 150 x 80