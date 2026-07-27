Pikendusvoolik, aurupesuri SC 1 eritarvikud
Aurupesuri SC 1 pikendusvooliku abil saab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks erinevad nurgad ja nišid.
Aurupesuri SC 1 pikendusvooliku abil saab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks erinevad nurgad ja nišid. Vooliku külge saab hõlpsasti kinnitada ka teisi lisatarvikuid (käsidüüs, lisadüüs jne).
Omadused ja tulu
Ühildub teiste lisatarvikutega
- Vajadusepõhine kinnitus lisatarvikute (nt käsiotsik, ümmargune hari või lisadüüs) kinnitamiseks pikendusvooliku külge.
Painduv pikendusvoolik vaevatuks puhastamiseks
- Raskesti ligipääsetavate kohtade lihtne puhastus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|375 x 51 x 220
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Äravoolud
- Valamu
- Kraanid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Vannituba
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