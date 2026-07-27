TTS Lühikeste kiududega mikrofliisist klambriga mopp, 40 cm 1tk
Lühikese kiuga mikrokiud takjakinnitusega mopp takjakinnitusega üheastmeliseks puhastamiseks siledatel ja kergelt tekstuuriga kõvadel põrandatel. Sobib pihustamise meetodiks ja eelniisutatud rakendusteks.
Klaasipuhastussüsteem fliisi ja puhastiga. Ideaalne traditsiooniliseks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|85% PET / 15% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Silmkoes kangas (puhastuskiht)
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|max. 60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|420 / 120
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|420 x 120 x 15
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus