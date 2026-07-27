TTS Punane mikrofliisist klambriga mop silmustega, 40 cm 1tk

Punane mikrokiud takjakinnitusega mopp mikrokiud aasade ja käepärase takjakinnitusega lihtsaks puhastamiseks. Ideaalne pihustamise meetodiks ja eelniisutatud rakendusteks.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja osakestega mustuse jaoks tänu lõnga ja mikrokiu suurele mustuse kogumisvõimele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 100% PET
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) max. 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 30
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 105 x 20

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Punane mikrofliisist klambriga mop silmustega, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
  • Põrandad - märgpuhastus
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