TTS Puuvillane mopialuse kate, 40 cm 1tk
Puuvillane takjakinnitusega lapp õlitatud või vahatatud kork-, puit- ja parkettpõrandate märgpuhastuseks. Ideaalne rakendusteks vastavalt eelniisutamise meetodile.
Kärcheri keskkonnasõbralik Kentucky mopp, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, imab endasse palju puhastuslahust, muutes selle ideaalselt sobivaks ebatasaste pindade puhastamiseks ja jääkmustuse eemaldamiseks. Nende proovitud ja testitud spagetimoppide omadused tulevad esile ka piirkondades, kus on palju takistusi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|70% puuvill / 30% PET
|Tekstiili materjal
|Puuvillasegu
|Tootmistüüp
|PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 60
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 105 x 20
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus