TTS Puuvillane mopialuse kate, 40 cm 1tk

Puuvillane takjakinnitusega lapp õlitatud või vahatatud kork-, puit- ja parkettpõrandate märgpuhastuseks. Ideaalne rakendusteks vastavalt eelniisutamise meetodile.

Kärcheri keskkonnasõbralik Kentucky mopp, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, imab endasse palju puhastuslahust, muutes selle ideaalselt sobivaks ebatasaste pindade puhastamiseks ja jääkmustuse eemaldamiseks. Nende proovitud ja testitud spagetimoppide omadused tulevad esile ka piirkondades, kus on palju takistusi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm ADVANCED
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Takjapael
Materjal 70% puuvill / 30% PET
Tekstiili materjal Puuvillasegu
Tootmistüüp PET-kootud kandekangas õmmeldud aasadega
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 60
Soovitused pesuks (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 105 x 20

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Puuvillane mopialuse kate, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
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