Kärcheri keskkonnasõbralik Kentucky mopp, mis on valmistatud looduslikest materjalidest, imab endasse palju puhastuslahust, muutes selle ideaalselt sobivaks ebatasaste pindade puhastamiseks ja jääkmustuse eemaldamiseks. Nende proovitud ja testitud spagetimoppide omadused tulevad esile ka piirkondades, kus on palju takistusi.