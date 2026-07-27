Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja mustuse tüübi jaoks tänu 3 kiu kombinatsioonile: puuvill oma imamisvõime, mikrokiud oma mustuse kogumisvõime ja polüester rasvase mustuse ja madala hõõrdumise tõttu.