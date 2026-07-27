TTS Sinine mikrofliisist klambriga mopp silmustega, 40 cm 1tk
Sinine mikrokiud takjakinnitusega mopp mikrokiud aasade ja käepärase takjakinnitusega lihtsaks puhastamiseks. Ideaalne pihustamise meetodiks ja eelniisutatud rakendusteks.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne mis tahes pinna ja mustuse tüübi jaoks tänu 3 kiu kombinatsioonile: puuvill oma imamisvõime, mikrokiud oma mustuse kogumisvõime ja polüester rasvase mustuse ja madala hõõrdumise tõttu.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|100% PET
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Kootud PET-kangas koos pealeõmmeldud aasadega
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|max. 60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 30
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 105 x 20
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus