Lattialiinasetti herkille lattiapinnoille sisältää kaksi erittäin pehmeää kuituliinaa, jotka siirtävät vähemmän kosteutta ja lämpöä lattialle. Tämä tarkoittaa, että herkät, tiivistetyt lattiat voidaan höyrypuhdistaa erittäin hellävaraisesti. Tarranauhajärjestelmän ansiosta liinat voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää höyrypesurin EasyFix-lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattianpuhdistusliina EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan - jopa nurkat ja reunat puhdistuvat vaivatta. Työn jälkeen käytetty liina voidaan poistaa EasyFix lattiasuuttimelta ilman kosketusta likaan: tähän riittää, että astut liinaan kiinnitettyyn lenkkiin ja vedät suuttimen irti liinasta.