EasyFix-liinasetti herkille lattiapinnoille
EasyFix-lattialiinasetti kahdella korkealaatuisella ja pehmeällä lattiapuhdistusliinalla on täydellinen valinta hellävaraiseen puhdistukseen herkille, tiivistetyille lattioille.
Lattialiinasetti herkille lattiapinnoille sisältää kaksi erittäin pehmeää kuituliinaa, jotka siirtävät vähemmän kosteutta ja lämpöä lattialle. Tämä tarkoittaa, että herkät, tiivistetyt lattiat voidaan höyrypuhdistaa erittäin hellävaraisesti. Tarranauhajärjestelmän ansiosta liinat voidaan helposti ja nopeasti kiinnittää höyrypesurin EasyFix-lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattianpuhdistusliina EasyFix-lattiasuuttimeen ja olet valmis. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan - jopa nurkat ja reunat puhdistuvat vaivatta. Työn jälkeen käytetty liina voidaan poistaa EasyFix lattiasuuttimelta ilman kosketusta likaan: tähän riittää, että astut liinaan kiinnitettyyn lenkkiin ja vedät suuttimen irti liinasta.
Ominaisuudet ja edut
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat